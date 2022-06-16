نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الكتالوج عروض العثيم بالمملكة السعودية هذا الأسبوع غير شكل أغتنموا الفرصة في المقال التالي
تعتبر العثيم من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها عروض وخصومات متنوعة على كافة المستلزمات من ملابس وأجهزة كهربائية وهواتف محمول ومنتجات غذائية ومستلزمات تنظيف فكل ما يدور في بالكم ستجدونه لدى العثيم فحرصت العثيم على أن توفر عروض وخصومات مميزة على مختلف منتجاتها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودي على مختلف المنتجات.
عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية
توفر العثيم مجموعة من العروض القوية بأسعار مختلفة ومميزة ولا مثيل لها في أي مكان أخر وإليكم في السطور الآتية أبرز عروض العثيم:
- توفر العثيم عرض على هاتف هونر اكس 7 متوفر بسعر 679 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شاشة أروال أي دي سمارت متوفرة بسعر 1799 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على فستان بناتي منوع بسعر 24.95ريال سعودي.
- كما يشتمل على سماعة مايكروديجت ترولي متوفرة بسعر 129 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على شاشة اروال أي دي بسعر 629 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على شاشة أمبيكس سمارت بسعر 649 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على ساعة مايكروديجت ترولي المتوفرة بسعر 129 ريال سعودي.
- كما يشتمل على جوال سامسونج أي المتوفرة بسعر 845 ريال سعودي.
المزيد من عروض العثيم بالأسعار
- يشتمل العرض أيضًا على شاشة امبيكس ال أي دي سمارت المتوفرة بسعر 1499 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على تابلت هونر المتوفرة بسعر 494 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على مقلاة بطاطس دوتس ديجيتال 1800 واط المتوفرة بسعر 239 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على ميكرويف السيف المتوفرة بسعر 249 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على غلاية مياه كينوود المتوفرة بسعر 110 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على مضرب كينوود بيض المتوفرة بسعر 85 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على صانع طعام كينوود المتوفرة بسعر 269 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على كولين قدر
- ضغط كهربائي المتوفرة بسعر 369 ريال سعودي.
أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية
يحتوي العرض على مختلف المنتجات التي يعتمد عليها في التنظيف والتعطير وفيما يلي تلك العروض:
- يحتوي العرض على شامبو باتين 600 مل المتوفرة بسعر 15.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على حفاضات بامبرز المتوفرة بسعر73.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على بخاخ معطر جو فبريز المتوفر بسعر 12.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على بخاخ معطر داوني نسيم الوادي المتوفر بسعر 2995 ريال سعودي.
- من المنتجات التي يتوفر العرض عليها مطهر شير ورد المتوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي على داوني منعم الأقمشة المتوفر بسعر 14.95ريال سعودي.
- يشتمل العرض على مطهر ركس المتوفر بسعر 34.95 ريال سعودي.
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