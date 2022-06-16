البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 0.50% ومدي تأثيره

البنك المركزي السعودي، حيث أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم عن بداية رفع أسعار الفائدة 0.50%، وقد تم هذا الرفع بناءً علي التطورات الجديدة التي تمت محلياً وعالمياً، وكانت الأحداث العالية التي تمت تفيد باتخاذ البنك المركزي الأمريكي قراراً برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين نطاق 1.50% و1.75%، وقد أفاد البنك المركزي الأمريكي بأن يتوقع ارتفاع عدد من الزيادات الكبيرة التي ستزيد من التكاليف الخاصة بالاقتراض للأفراد المستهلكين وللشركات، بما يعمل علي بطيء اقتصادي وزيادة مؤكدة لحالة ركود، وسوف نقوم بتوضيح القرار الخاص رفع أسعار الفائدة 0.50% من جانب البنك المركزي السعودي.

البنك المركزي السعودي

أوضح البنك المركزي السعودي في بيان له المركزي يوضح فيه، بأن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق محافظة كبيرة على الاستقرار النقدي وفي الجانب المالي أيضاً، وفي ضوء هذه التطورات الجديدة سواء كانت المحلية أو العالمية، فقد قرر البنك المركزي السعودي أن يقوم برفع معدل الاتفاقيات التي تخص إعادة الشراء (الريبو) بمقدار يصل إلى 0.5 في المئة بداية من 1.75 حتي 2.25 %، علاوة علي ذلك تم التوجه إلى رفع معدل اتفاقيات الخاص بإعادة الشراء العكسي وهو ما يعرف (بالريبو العكسي) بمقدار يصل إلى 0.5 في المئة بداية من 1.25 حتي 1.75%، ومن المتوقع أن يقارن هذه الزيادة الخاصة بأسعار الفائدة زيادة بأسعار المنتجات الاستهلاكية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

تسجيل دخول البنك المركزي السعودي

بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول منصة البنك المركزي السعودي، ومتابعة كل ما هو جديد حول أسعار الفائدة التي قد تم تحديثها جديداً، أو استخدام أي خدمة إلكترونية أخري يقدمها البنك، ويتم تسجيل دخول منصة البنك بهذه الخطوات:

النقر علي الدخول لرابط منصة البنك التالي: البنك المركزي السعودي.

النقر علي تبويب خدمات من أعلي صفحة الموقع.

يختار كل شخص الخدمة التي يرغب في التعرف عليها.

النقر علي تنفيذ الخدمة.

رقم الاتصال بالبنك المركزي السعودي

يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك المركزي السعودي وتقديم أي استفسارات أو اقتراحات تخص كل مواطن علي حده، علي أن يتم الاتصال علي رقم الهاتف التالي: 966114633000+.