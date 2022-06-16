نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادتين الابتدائية والأعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية، ظهرت الآن وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية للبنات نحو 83.43%، في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية للبنين نحو 74.78%، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية الأزهرية للبنات نحو 78.96%، بيما بلغت نسبة النجاح في اعدادية الأزهر بنين نحو 63.58%.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022:-

يمكن الآن للطلبة والطالبات في ابتدائية واعدادية الأزهر بنين وبنات معرفة النتيجة وذلك من خلال موقع نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية، وذلك عبر بوابة الآزهر التعليمية، حيث تم رفع النتيجة على هذا الموقع الالكتروني.

وبعد انتهاء وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني من اعتماد النتيجة للأبتدائية والاعدادية الأزهرية، قدم سيادته التهنئة لجميع الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في الابتدائية والاعدادية الأزهرية، حيث طالب سيادته الطلاب الناجحين بضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق في طلب العلم، وذلك من أجل تحقيق طموحاتهم وبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب وكيل الأزهر الطلبة والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على درجات النجاح في الدور الأول، متمنياً لهم النجاح في الدور الثاني.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف بأن عدد الطالبات الناجحات في الابتدائية الأزهرية قد بلغ هذا العام نحو 69940 طالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 83.43%، في حين بلغ عدد الطلاب البنين في ابتدائية الأزهر نحو 75673 طالب بنسبة نجاح بلغت نحو 78.96%.

كذلك فقد بلغ عدد الطلاب في الاعدادية الأزهرية نحو 75662 طالب بنسبة نجاح عامة بلغت نحو 70.29%، بينما بلغ عدد الطالبات الناجحات في الاعدادية الأزهرية نحو 66170 طالبه بنسبة نجاح بلغت 77.90%.

ويمكن لك أعزائي الطلبة والطالبات في الابتدائية والاعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة من خلال القيام بترك الرقم القومي الخاص بك لكي تحصل على النتيجة وذلك في تعليقات الموقع حيث أن قطاع المعاهد الأزهرية قام برفع نتائج الابتدائية والاعدادية الأزهرية على أن يتم استخراجها، عن طريق قيام الطالب بإدخال الرقم القومي، في تعليقات الموقع، حيث سوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة لك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبه في الابتدائية والاعدادية الأزهرية.