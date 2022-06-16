علاج السيلوليت والترهلات نهائيا في 7 أيام وتغيير الجلد 180 درجة بدون رياضة ما لا يقوله الاطباء لك عنه

السيلوليت أحد أنواع الدهون التي تتكون تحت الجلد والتى تنتج فى معظم الأحيان نتيجة تمدد الجلد وخاصة في حالات الحمل نتيجة لتمدد الجلد المتواجد فى منطقة البطن وفي حالات زيادة الوزن لأن جميع أجزاء الجسم تتمدد وخاصة فى منطقة الكرش والأرداف وتوجد العديد من الأسباب لظهور السيلوليت وأهمها الأطعمة التي تحتوي نسبة دهون عالية.

أسباب كثيرة لتواجد السيلوليت بالجسم

الأنظمة الغذائية الخاطئة والتى تحتوى على نسب عالية من الدهون والكوليسترول تؤدي إلى تزايد وتراكم نسبة السيلوليت الموجودة بالجسم.

عملية التمثيل الغذائي تعمل على تحويل المواد الغذائية والأكل إلى طاقة يستفيد بها الجسم ولكن عندما تتم هذه العملية بشكل أبطئ يتراكم السيلوليت بالجسم.

لا يشترط أن تظهر علامات السيلوليت على من يعانى من السمنة أو زيادة الوزن ولكن أيضا من يعانون من النحافة قد يصبح لديهم سيلوليت نتيجة وظيفة العضلات بالجسم.

جفاف الجلد ونسبة كتلة الدهون المتواجدة بالجسم ووزن الجسم وسماكة الجلد كل هذه أمور تؤدى إلى ظهور السيلوليت بالجسم.

السيدة الحامل قد يظهر لديها السيلوليت نتيجة الوزن الزائد وتمدد الجلد وخاصة فى منطقة البطن ومناطق متفرقة أخرى من الجسم.

الراحة وعدم التحرك والقيام بمجهود بدنى أو أى تمارين رياضية يجعل السيلوليت يظهر في الجسم.

تناول أطعمة غير صحية تحتوي على دهون كثيرة وتناولها في أوقات خاطئة وخاصة قبل النوم مباشرة كل تلك الأمور تؤدى إلى زيادة الوزن وتمدد الجلد وظهور السيلوليت فى مناطق مثل البطن والأرداف وأماكن أخرى تحتوى على دهون.

ويرجع بعض الحالات لظهور السيلوليت لديها لبعض العوامل الوراثية.

النساء أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت أكثر من الرجال وخاصة عند التقدم فى العمر تزيد كمية السيلوليت بالجسم.

القهوة لعلاج السيلوليت

يمزج نصف كوب من القهوة مع بعض من زيت الأطفال أو زيت الزيتون ويقلب حتى يصبح متماسك تدلك المناطق المصابة بالعجينة لمدة عشر دقائق بحركة دائرية حتى يصبح الجلد لونه أحمر يغسل المكان بالماء الدافئ ويوضع كريم ترطيب ويتم تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع وبعد شهر كحد أدنى سوف تظهر نتائج مبهرة.