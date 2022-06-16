رقم الدعم الفني منصة اعتماد تواصل معنا فريق خدمة العملاء

وفرت وزارة المالية رقم الدعم الفني منصة اعتماد للاتصال على الرقم الموحد، والتواصل مع خدمة العملاء فيما يتعلق بالمشكلات التقنية التي تواجه المستخدمين، وذلك أثناء الحصول على الخدمات، سواء خدمات منصة اعتماد أفراد، التي تتضمن استعلام عن الراتب وخدمات المنافسات والمشتريات الحكومية؛ حيث أنها بوابة الخدمات المالية التي توفرها الوزارة بشكل إلكتروني، لذلك فقد خصصت منصة اعتماد تواصل معنا لكي يتمكن المستفيد من رفع شكوى أو اقتراح أو الاستفسار عن طريقة تنفيذ الخدمة.

رقم الدعم الفني منصة اعتماد

رقم الدعم الفني منصة اعتماد هو الرقم الموحد “19990” الذي أعلنت عنه وزارة المالية، لكي يكون وسيلة المستخدم في التواصل المباشر مع مركز الاتصال، والتواصل مع خدمة العملاء، وتقديم الشكاوى التقنية التي تواجه المستخدمين أثناء تسجيل دخول منصة اعتماد، أو خدمات الاستعلام، وكذلك تسمح المنصة باستقبال المقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة، كما تستقبل استفسارات المواطنين والمقيمين عن طريق نفس الرقم، والعمل على تقديم حلول فورية للمشكلات، وردود وافية على الاستفسارات.

رقم منصة اعتماد تواصل معنا

وفرت منصة اعتماد رابط تواصل معنا إلى جانب رقم الدعم الفني، وذلك لكافة المستفيدين من القطاع الحكومي والخاص، وكذلك للأفراد، بحيث يستطيع المستخدم تقديم طلب شكوى واستفسار، كما هو في الطريقة التالية:

انتقل إلى رابط منصة اعتماد تواصل معنا. اختر اعتماد أفراد، حكومة، أعمال من القائمة الرئيسية. اكتب البيانات المطلوبة لذلك. أدخل الاسم الأول والأخير، ورقم الجوال ورقم الهوية. سجل عنوان البريد الإلكتروني ثم حدد الجهة الحكومية. اكتب نوع الطلب سواء شكاوى منصة اعتماد، اقتراح واستفسار. اكتب نص الرسالة ثم اضغط على إرسال بعد عبارة التحقق البشري. احصل على رقم الطلب، ثم معالجة الطلب لتتمكن من متابعته والحصول على الرد.

منصة اعتماد أفراد

تعد منصة اعتماد أفراد أحد القطاعات المستهدفة من الخدمات المالية الإلكترونية التي توفرها، حيث تسعى إلى تحقيق السرعة في إنجاز المعاملات المالية الخاصة بالموظفين الحكوميين ، بالاعتماد على تحقيق أعلى درجة من الجودة والرقابة، فضلًا عن سهولة الوصول إلى المنافسات والمشتريات الحكومية التي تعرضها المنصة، حيث توفر خدمات الإركاب، والاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية، وذلك من خلال تسجيل دخول منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني، وفي حالة واجهة المستخدم مشكلة تقنية يمكنه التواصل مع رقم منصة اعتماد.