نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الشهادة الاعدادية 2022 واخر اخبار تنسيق الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ، ازداد خلال الأيام السابقة معدل البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد ان تم اعتمادها في اغلب المحافظات تباعا، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، ورفع النتائج عبر المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، وسوف نعرض لكم كل ما يهمكم عن نتائج الإعدادية 2022.

نتائج الشهادة الاعدادية 2022

تعتبر الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة في حياة الطلبة، فهي نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وعلى أساس المجموع الذي يحصل عليه الطالب في هذه المرحلة يلتحق الطالب بما يتناسب مع مجموعه بالنسبة للمرحلة الثانوية مع اختلاف أنواعها، فهناك الثانوي العام والثانوي الزراعي والثانوي الصناعي والثانوي الفندقي، بالإضافة غلى ثانوي التمريض والمدارس العسكرية.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمكن الاستعلام عن النتائج لكافة الملاحظات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول غلى الموقع الرسمي للتعليم الأساسي.

يضغط المستخدم على الأيقونة الخاصة بالنتائج.

يتم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022.

يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

يقوم المستخدم بإدخال رقم الجلوس المراد الاستعلام عنه والضغط على استعلام.

تظهر النتيجة.

تنسيق الثانوية العامة 2022

بعد ان تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بدأت بعض المحافظات في الإعلان عن تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية باختلاف أنواعها، والذي تقوم كل محافظة بتحديده على حدا، وذلك تبعا لنظام اللامركزية الذي تعمل به الحكومة المصرية، ويتم تحديد الحد الأدنى لكل مرحلة تبعا لنسبة النجاح في المحافظة، وعدد المدارس الثانوية الموجودة وطاقتها الاستيعابية، وغيرها من العوامل.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد مرت بدون شكاوى تذكر، حيث كانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الجزئيات التي تقوم بقياس قدرات الطالب المتميز، وذلك تبعا للمعايير التي تم وضعها من قبل خبراء التعليم في الوزارة، وقد تم اعتماد النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية تباعا قبل ان يبدأ ماراثون الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم، ويتابع أخبار امتحانات الثانوية كافة فئات المجتمع المصري باعتباره مرحلة فاصلة في مستقبل الطلبة والطالبات، مع اطيب تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق وتحقيق الامنيات.