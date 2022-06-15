نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن نتيحة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الفصل الدراسى الثانى 2022 على موقع https://www.azhar.eg/splash.html في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلم عن نتيحة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الفصل الدراسى الثانى 2022 من موقع بوابة الازهر الشريف الرسمى فى كل المحافظات ، هى اكثر ما يبحث عنه الطلاب فى الوقت الحالى فى كل المحافات عبر الموقع الرسمى لبوابة الازهر الشريف حيث بعد ان تم الانتهاء من اداء الامتحانات فى كلا المراحل الشهادة الابتدائية والاعدادية تم الاعلان على النتائج فى كل المحافظات على الموقع الرسمى لبوابة الازهر وانتابت حالات القلق العديد من الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول اعلان النتائج المرحلة والشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية على الموقع الرسمى لبوابة الازهر الشريف وعبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم طرق الحصول علي نتائج الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لبوابة الازهر الشريف

طرق الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية على موقع بوابة الازهر

يستفسر العديد من الطلاب والطالبات واولياء الامور حول الطرق المباشرة للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى والصف الثالث الاعدادى الازهرى حيث بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق تم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائى والصف الثالث الاعدادى واعلن معالى الدكتور محمد الضوينى وكيل التعليم فى الازهر الشريف على ان كل النتائج فى كل المراحل التعليمية سيتم الاعلان عن كل النتائج مراحل التعليمية للازهر الشريف على موقع بوابة الازهر الشريف الرسمى واليكم الان طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف الثالث الاعدادى والصف السادس الابتدائى والطريقة هى :-

على الطالب الدخول على الموقع الرسمى لبوابة الازهر الشريف

يتم اختيار ايقونة الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية او الشهادة الاعدادية

يتم تسجيل اسم الطالب الرباعى فى الايقونة الخاصة بها

بعد ذلك يتم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب فى الايقونة الخاصة بها

يتم النقر على ايقونة الحصول او عرض نتائج الطلاب ويتم الحصول على النتائج على الفور

يمكن طباعة النتائج كمستند رسمى يثبت نتيجة الطالب

الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية للازهر الشريف

تم نشر نتائج على الموقع الرسمى لبوابة الازهر الشريف كما ذكرنا لكم نظرا لحرص الادارات التعليمية فى الازهر الشريف من حماية كل الطلاب من الاصابة بفيرس كورونا المستجد

نسب النجاح فى الشهادة الابتدائية والاعدادية

اعلن الدكتور محمد الضوينى وكيل التعليم فى الازهر الشريف عن نسب النجاح فى الصف السادس الابتدائى ووصلت الى 83% لكل الطلاب فى كل المحافظات وبلغت نسبة النجاح فى الصف الثالث الاعدادى الى 78% لكل المحافظات وكل طلاب الازهر الشريف وهذا دليل على ان نسب النجاح عالية جدا مثلما كانت فى الفصل الدراسى الاول .