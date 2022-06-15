كيفية التسجيل في اختبارات STEP والمستندات المطلوبة 1443

يلقى اختبار ستيب اهتمام كبير من فئات عديدة، لذا يزداد التساؤل عن طريقة التسجيل في اختبار ستيب كفايات اللغة الإنجليزية، إذ يضيف ذلك الاختبار مهارات وخبرة في السيرة الذاتية للشخص الذي اجتاز الاختبار، كما تعتمد مختلف الوظائف والجامعات على اختبار كفايات اللغة الإنجليزية كمقياس لمدى إتقان الشخص للغة الإنجليزية، والجدير بالذكر أن اختبار STEP واحد من الاختبارات المشابهة للاختبارات العالمية وبالأخص التي باللغة الإنجليزية TOEFL and IELTS، كما أنه مصمم تبعاُ الإطار الأوروبي المشترك للغات، كما يجتاز ذلك الاختبار مختلف الفئات لاعتباره وسيلة مهمة لمن يرغب من الطلاب الانضمام لبرامج اللغة الإنجليزية، سواء كان بالجامعات السعودية أو ببرامج الابتعاث الخارجي، إلى جانب البرامج التي تحتاج من الأفراد الوصول إلى مستوى محدد في اللغة الإنجليزية.

كيفية حجز اختبار ستيب STEP

يمكنك التسجيل في اختبار STEP الخاص باللغة الإنجليزية باتباع التالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي مركز قياس على الشبكة العنكبوتية.

النقر بعد ذلك على ملف المستفيد.

القيام بالنقر فوق تسجيل الدخول ليظهر الملف الشخصي.

تحديد الاختبار الذي يريد المتقدم اجتيازه.

اختيار الكيفية التي يريد المتقدم خوض الاختبار بها.

الاطلاع على الملاحظات الهامة، ثم النقر على متابعة.

الاطلاع بعد ذلك على الشروط والأحكام و اختيار الموافقة عليها.

النقر فوق التالي.

تحديد المقر الذي يريد المتقدم اجتياز الاختبار فيه.

اختيار المراكز الخاصة بالاختبار.

تحديد اليوم والتاريخ.

التحقق من كافة المعلومات ثم الضغط على متابعة.

الموافقة بعد ذلك على كافة التعليمات، ثم النقر على تأكيد الحجز.

دفع المقابل المالي لضمان تأكيد الحجز.

مواعيد اختبار STEP

يعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية من الاختبارات المحوسبة التي تبقى مفتوحة طوال العام، بحيث يمكن للشخص التسجيل في أي وقت بالعام، وبالمكان القريب لسكنه، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهذا الاختبار، وهو موقع مركز قياس الوطني.

المستندات اللازمة عند إجراء اختبار STEP بالقاعات

تتمثل المستندات المطلوبة عند إجراء اختبار STEP داخل القاعات في التالي: