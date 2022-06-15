بأقل سعر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار لا تعوض بداية من 6 ألف ريال سعودي

في الفترة الأخيرة تمكنت شركة تويوتا من الحصول على لقب الشركات الأكثر مبيعا في الأسواق وهذا يرجع إلى جودة الخامات المستخدمة من شركة تويوتا، والتي تعتبر هي الشركة الأكثر مبيعا في السعودية، حيث أنه خلال الفترة الأخيرة تمكنت الشركة من إنتاج العديد من السيارات الرائعة التي يتم التنافس عليها في الأسواق في الفترة الحالية.

تويوتا كامري 2003 مستعمل للبيع

من ضمن أفضل السيارات التي تكون معروضة للبيع تابعة لشركة تويوتا هي سيارة كامري موديل والتي تكون من موديل عام 2003، حيث أنه من أبرز مواصفاتها:

أنه يتوفر لديها ناقل الحركة يعمل بشكل اوتوماتيكي

كما أنه السيارة عداد الأميال الخاص بها يكون 260 الف كم.

كما أنه بالنسبة إلى لون السيارة فإنها تمتاز باللون الازرق.

السعر الأساسي لهذه السيارة يكون حوالي ستة آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2003

كما أنه تعتبر من ضمن السيارات المميزة هي سيارة كورولا من اصدار عام 2003، والتي تعد من أفضل الإصدارات في السنوات الأخيرة، كما أن هذه السيارة تنتمي إلى فئة تسمى السيدان، حيث أن هذه السيارة تستمد القوة الخاصة بها من محرك يكون رباعي الاسطوانات، وذلك بسعة تصل إلى 1600 سي سي، كما أنه هذه السيارة يتوفر بها ناقل الحركة، وهذا يعمل بتقنية الدفع العجلات، أما بالنسبة لأسعار السيارة فإنها يبدأ من حوالي6500 ريال وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة.

تويوتا كامري 2005

كما أنه من ضمن السيارات الموجودة في الأسواق السعودية هي تويوتا كامري 2005 والتي يكون التصميم الخاص بها حديث ورباعي الابواب، كما أنه بالنسبة إلى المقابض فإنها تكون مصنعة من الكروم، كما أن المصابيح الأمامية تكون حادة في المظهر، وبالنسبة الفرامل تكون إلى حد ما مانعة الانغلاق.