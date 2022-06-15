روسيا: لدينا ما يكفى من الأدوية واللقاحات فى حالة تفشى جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة فى روسيا فاسيلى أوسماكوف للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، إن إمدادات الأدوية ومعدات الحماية الفردية التى يمكن استخدامها فى حالة تفشى مرض الجدرى كافية فى روسيا.





وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "أجرينا مراجعة فى مايو وهناك إمدادات من كل شئ - المضادات الحيوية الأساسية ووسائل الحماية الفردية واللقاحات وما إلى ذلك".

وفى وقت سابق ، قال وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو إنه لا توجد حاجة حاليًا لإجراء تلقيح جماعى ضد الجدرى فى روسيا.

وأشار إلى أن روسيا لديها أسس معملية قوية تسمح بالتعرف السريع على الفيروسات، بما فى ذلك جدرى القرود، بالإضافة إلى ذلك، هناك منصات تكنولوجية لتطوير المنتجات الصيدلانية واللقاحات التى تساعد فى تكييف لقاحات مختلفة فى وقت قصير.

وينعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادى الدولى، الذى تنظمه روسيا فى الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى، تحت عنوان "الفرص الجديدة فى عالم جديد" ، وسيشمل الحدث بشكل خاص منتديات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الإبداعية، ومنتدى الأمن الدوائى.