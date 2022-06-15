وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "أجرينا مراجعة فى مايو وهناك إمدادات من كل شئ - المضادات الحيوية الأساسية ووسائل الحماية الفردية واللقاحات وما إلى ذلك".
وفى وقت سابق ، قال وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو إنه لا توجد حاجة حاليًا لإجراء تلقيح جماعى ضد الجدرى فى روسيا.
وأشار إلى أن روسيا لديها أسس معملية قوية تسمح بالتعرف السريع على الفيروسات، بما فى ذلك جدرى القرود، بالإضافة إلى ذلك، هناك منصات تكنولوجية لتطوير المنتجات الصيدلانية واللقاحات التى تساعد فى تكييف لقاحات مختلفة فى وقت قصير.
وينعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادى الدولى، الذى تنظمه روسيا فى الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى، تحت عنوان "الفرص الجديدة فى عالم جديد" ، وسيشمل الحدث بشكل خاص منتديات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الإبداعية، ومنتدى الأمن الدوائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: لدينا ما يكفى من الأدوية واللقاحات فى حالة تفشى جدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.