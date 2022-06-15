بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا بمساعدات دفاعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الحكومة البريطانية فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين جونسون والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا.

وأشاد "جونسون"، بحسب البيان، بقوة المقاومة الأوكرانية البطولية فى الأيام والأسابيع الأخيرة، والتى تكلف روسيا الكثير.

وأضاف أن عزم القوات الأوكرانية المستمر على الانتصار كان واضحًا للعالم بأسره، قائلا إنه يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعم المملكة المتحدة الكامل والثابت حتى انتصارها فى نهاية المطاف.

وأفاد بأن قمتى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى المقرر انطلاقهما فى وقت لاحق من شهر يونيو الجارى هما فرصة لإظهار وحدة الغرب وتصميمه على دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

واتفق الزعيمان على أهمية زيادة التدريب العسكرى وناقشا الحصار الروسى الذى لا يغتفر للحبوب الأوكرانية، على حد تعبيرهما.

وأعرب جونسون عن أمله فى إحراز تقدم بشأن هذه القضية فى الأيام المقبلة.

واتفق الجانبان على التواصل مجددا قريبا.