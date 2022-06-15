الهند تبدى استعدادها إمداد الكويت بالقمح

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة الراى الكويتية مساء اليوم الأربعاء، أن السفير الهندى فى الكويت سيبى جورج أكد لوزير التجارة والصناعة الكويتى فهد الشريعان استعداد بلاده لدعم الكويت فى ما تحتاجه من سلع غذائية مستذكراً الدور الكبير الذى لعبته الكويت مع بلاده خلال جائحة فيروس كورونا والذى تضمن تزويد الهند بـ 215 طناً مترياً من الأوكسجين وما يزيد على ألف أسطوانة لسد العجز الذى شهدته مستشفيات الهند فى تلك الفترة.

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