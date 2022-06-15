موجة حارة غير مسبوقة تجتاح أوروبا.. درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن درجات الحرارة المرتفعة ستضرب إسبانيا وجنوب غرب فرنسا وقد تتجاوز 40 درجة مئوية، وستتحرك الموجة شمالًا وتؤثر على الساحل الجنوبى للمملكة المتحدة، مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية، ووفقا للتقارير سيكون هناك بعض الأمطار الغزيرة فى شمال اسكتلندا قبل ليلة معتدلة فى جميع أنحاء البلاد، وستبدأ مستويات الرطوبة فى الارتفاع غدا الخميس.
وستشهد اسكتلندا بعض الأمطار الغزيرة، على الرغم من أن هذا ستبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع شرقًا فى المساء وحتى صباح الجمعة.
ويوم الجمعة، 17 يونيو، ستبدأ درجات الحرارة المرتفعة فى القارة فى التحرك شمالًا وفوق المملكة المتحدة. ستكون هناك درجات حرارة تصل إلى 33 درجة "شمال لندن مباشرة"، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.
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