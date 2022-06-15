إصابة كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض فاوتشى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتونى فاوتشى بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أنه يعانى من "أعراض خفيفة".





وقالت الوكالة فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه "قد تم تطعيمه بالكامل وتم تلقيه جرعة تعزيزة مرتين، ويعانى حاليًا من أعراض خفيفة". وأضافت أنه سيتم عزله وسيواصل عمله عن بعد، منوهة إلى أنه لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكى جو بايدن أو غيره من كبار المسؤولين الحكوميين مؤخرًا.

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