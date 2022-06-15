العالم اليوم - بهذه المعدلات.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر بهذه المعدلات.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:20 مساءً - قررت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، رفع أسعار الفائدة بنسب متفاوتة تبعا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي اتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة تعد الأعلى منذ 28 عاما، وبمقدار 0.75 بالمئة.

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد مساء اليوم 15 يونيو 2022.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

السعودية

قرَّر البنكُ المركزي السعودي رفعَ معدلِ اتفاقياتِ إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 بالمئة من 1.75 إلى 2.25 بالمئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 بالمئة من 1.25 إلى 1.75 بالمئة.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان إن قراره يأتي "اتساقًا مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية".

في الكويت قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة موضحا في بيان صحفي أنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

البحرين

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، موضحا أنه جرى "رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 بالمئة إلى 2.25 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50 بالمئة إلى 3.25 بالمئة إلى جانب رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.

وذكر المركزي أنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين.

قطر

وأقر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمئة فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25 بالمئة، معلنا رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 بالمئة.