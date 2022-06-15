نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجه الابتدائيه الازهريه ٢٠٢٢ الترم الثاني “ظهرت الآن” عبر بوابه الازهر 2022 في المقال التالي
نتيجه الابتدائيه الازهريه ٢٠٢٢، بعد أن تمت عمليات التصحيح في كل المراكز أعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني. وجرت الامتحانات بصفة حضورية في آخر أسبوع من شهر مايو، واستمرت لخمسة أيام كاملة، ليبدأ تصحيح أوراق الطلاب في لجان منتظمة، بعد ذلك تم إرسال كل النتائج على أسطوانات مدمجة إلى الكنترول الرئيسي في محافظة القاهرة، ثم تمت المراجعة النهائية ورصدت أسامي الطلاب الأوائل قبل عرض النتائج على بوابة الأزهر الإلكترونية 2022، ويتم الاستعلام بشكل إلكتروني فقط من خلال رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية، ولاحقا ستنشر على كل المدارس التي اجتاز الطلاب فيها الاختبارات، وسنعرض لكم في المقال طريقة وتفاصيل الحصول على درجات الطلاب في نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري.
نتيجه الابتدائيه الازهريه ٢٠٢٢
اعتمد وكيل الأزهر نتيجه الابتدائيه الازهريه ٢٠٢٢ برقم الجلوس، وكانت الامتحانات قد أجريت في ظروف حسنة ولم يتم تسجيل أي مشاكل أو شكاوي، كما التزم كل الطلاب والمراقبين بالإجراءات الضرورية، وها قد أصبحت النتيجة الآن في المتناول على بوابه الازهر، ويمكن استخراج النتائج دون عناء التنقل إلى المدارس الابتدائية في مختلف المدن المصرية من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- بداية يجب أن يفتح الطالب بوابه الازهر الالكترونية على الانترنت
- بعد ذلك يتعين عليه أن يقوم باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس
- في الخطوة التي تليها ينبغي عليه أن يختار الفصل الدراسي الثاني، ويكتب رقم الجلوس في الإطار المخصص له بموقع النتائج.
- في الأخير كل ما عليه فعله هو النقر على زر الاستعلام عن النتيجة، ستظهر كل درجات الطلاب في مختلف المواد حسب النقاط المخصصة لكل مادة امتحن فيها.
نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022
إن توزيع درجات نتيجة الابتدائية الأزهرية جاء وفق تنظيم محكم، وجاء على هذا النحو: مادة القرآن الكريم بمئة درجة. تليها اللغة العربية 100 درجة أيضا، والرياضيات مئة درجة كذلك. بالنسبة للتربية الإسلامية وهي من أهم المواد المقررة خصصت لها مئة درجة، أما الدراسات الاجتماعية فلها 50 درجة. والدرجة نفسها لكل من مادة العلوم واللغة الإنجليزية، والمواد التي لم تتم إضافتها للمجموع هي التربية الفنية والحاسب الآلي.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتيجه الابتدائيه الازهريه ٢٠٢٢. والتي أتيحت للطلاب الأربعاء 15 يونيو بعد أن أنهى المصححون عملهم، والآن تستطيعون استخراجها مباشرة من بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس.
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