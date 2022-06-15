نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزاره تُعلن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر للإلتحاق بالصف الاول الثانوي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022، يبحث الاف من الطلبة والطالبات الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الاعدادية وخاصة بعد ظهور النتيجة عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر، حيث يختلف التنسيق من محافظة إلى أخرى وفقا للمجموع التكراري للطلاب، ووفقا لما يحدده المسؤولون في كل محافظة، هذا ومن خلال السطور القادمة نقدم لكم التنسيق الخاص بكافة محافظات مصر.
تنسيق الثانوية العامة 2022
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الثانوية العامة 2022، مشيرة أن الطلاب المفترض التحاقهم بالصف الأول الثانوي هذا العام يبلغ عددهم أكثر من نصف مليون طالب موزعين على جميع المحافظات المصرية ، و يختلف مجموع الالتحاق طبقا لمعايير النجاح في محافظة، وتجدر الاشارة إلى أنه قد حقق طلاب الشهادة الاعدادية نجاح كبير في كافة المحافظات هذا العام عن الأعوام السابقة، وهو ما اشارت إليه ارتفاع نسب النجاح التي وصلت لأكثر من 85 % في بعض المحافظات المصرية، وبالتالي يؤثر ذلك على تنسيق الثانوية العامة.
تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظات مصر
جاء تنسيق الثانوية العامة 2022 في كافة المحافظات المصرية كما يلي:
- تنسيق الثانوية في محافظة الدقهلية: 250 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة دمياط: 240 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ: 252 درجة
- وجاء تنسيق الثانوية في محافظة جنوب سيناء : 225 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة اسوان: 230 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة بورسعيد : 243 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة بني سويف: 240 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة قنا: 248 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة السويس: 225 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الفيوم: 230 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة البحر الاحمر: 225 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الأقصر: 242 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية: 235 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية: 238 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنوفية: 230 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الاسماعيلية: 230 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الاسكندرية: 225 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة سوهاج: 258 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية: 236 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا: 230 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الدقهلية: 250 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة: 235 درجة
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة: 235 درجة.
الآلاف من طلاب الشهادة الاعدادية يبحثون في الوقت الحالي عن تنسيق الثانوية العامة والالتحاق بالصف الاول الثانوي، حيث انة من المتعارف عليه انة يتم القبول في مرحلة الثانوية العامة وفقاً للمجموع الذي قد حصل علية الطلاب، ويختلف التنسيق من محافظة لمحافظة اخرى، هذا وقد قدمنا لكم في هذا المقال التنسيق المُعلن لكافة المحافظات المصرية.
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