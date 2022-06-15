نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزاره تُعلن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر للإلتحاق بالصف الاول الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022، يبحث الاف من الطلبة والطالبات الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الاعدادية وخاصة بعد ظهور النتيجة عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر، حيث يختلف التنسيق من محافظة إلى أخرى وفقا للمجموع التكراري للطلاب، ووفقا لما يحدده المسؤولون في كل محافظة، هذا ومن خلال السطور القادمة نقدم لكم التنسيق الخاص بكافة محافظات مصر.

تنسيق الثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الثانوية العامة 2022، مشيرة أن الطلاب المفترض التحاقهم بالصف الأول الثانوي هذا العام يبلغ عددهم أكثر من نصف مليون طالب موزعين على جميع المحافظات المصرية ، و يختلف مجموع الالتحاق طبقا لمعايير النجاح في محافظة، وتجدر الاشارة إلى أنه قد حقق طلاب الشهادة الاعدادية نجاح كبير في كافة المحافظات هذا العام عن الأعوام السابقة، وهو ما اشارت إليه ارتفاع نسب النجاح التي وصلت لأكثر من 85 % في بعض المحافظات المصرية، وبالتالي يؤثر ذلك على تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظات مصر

جاء تنسيق الثانوية العامة 2022 في كافة المحافظات المصرية كما يلي:

تنسيق الثانوية في محافظة الدقهلية: 250 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة دمياط: 240 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ: 252 درجة

وجاء تنسيق الثانوية في محافظة جنوب سيناء : 225 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة اسوان: 230 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة بورسعيد : 243 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة بني سويف: 240 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة قنا: 248 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة السويس: 225 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الفيوم: 230 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة البحر الاحمر: 225 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الأقصر: 242 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية: 235 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية: 238 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنوفية: 230 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الاسماعيلية: 230 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الاسكندرية: 225 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة سوهاج: 258 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية: 236 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا: 230 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الدقهلية: 250 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة: 235 درجة

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة: 235 درجة.

الآلاف من طلاب الشهادة الاعدادية يبحثون في الوقت الحالي عن تنسيق الثانوية العامة والالتحاق بالصف الاول الثانوي، حيث انة من المتعارف عليه انة يتم القبول في مرحلة الثانوية العامة وفقاً للمجموع الذي قد حصل علية الطلاب، ويختلف التنسيق من محافظة لمحافظة اخرى، هذا وقد قدمنا لكم في هذا المقال التنسيق المُعلن لكافة المحافظات المصرية.