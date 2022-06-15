بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.. برقم القومي

في الفترة الأخيرة بعد أداء طلاب الأزهر امتحانات الشهاده الاعداديه بدأ الطلاب ينتظرون بشغف كبير نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، حيث أنها أعلنت اليوم مشيخة الازهر عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، واعتمادها بشكل رسمي وخلال وقت قصير سوف تكون متوفرة على الموقع الرسمي للأزهر كما أنه اشار وكيل الازهر إلى أن النتيجة المعتمدة تظهر تفوق للفتيات على البنين.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

كما أنه خلال بيان الأزهر وضح وكيل الازهر إن نسبة النجاح بالنسبة للفتيات وصلت الى 83.43% في الشهادة الابتدائية، أما نجاح البنين وصل إلى 74.78% وكان العدد 75673 طالبًا .

كما أنه قدم كل المسؤولين في الازهر التهنئة لكل الطلاب والطالبات النجاح في الشهادة الاعدادية الازهرية وطالبة جميع الطلاب بذل الكثير من المجهودات وهذا من أجل بناء مستقبل أفضل كما أنه خلال هذه الفترة وجه جميع الطلاب الى ضرورة المذاكرة والاجتهاد وذلك خلال الفترة القادمة حتى يتمكنوا من اللحاق بزملائهم وفي حال وجود رسوب في الترم في هذا العام سوف تبذل المشيخة جهودها في الإعلان عن الجدول خلال الفترة المقبلة.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

كما أنه لكي يتم الحصول على الشهادة الاعدادية تقوم بالخطوات التالية: