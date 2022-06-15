نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.. برقم القومي في المقال التالي
في الفترة الأخيرة بعد أداء طلاب الأزهر امتحانات الشهاده الاعداديه بدأ الطلاب ينتظرون بشغف كبير نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، حيث أنها أعلنت اليوم مشيخة الازهر عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، واعتمادها بشكل رسمي وخلال وقت قصير سوف تكون متوفرة على الموقع الرسمي للأزهر كما أنه اشار وكيل الازهر إلى أن النتيجة المعتمدة تظهر تفوق للفتيات على البنين.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022
كما أنه خلال بيان الأزهر وضح وكيل الازهر إن نسبة النجاح بالنسبة للفتيات وصلت الى 83.43% في الشهادة الابتدائية، أما نجاح البنين وصل إلى 74.78% وكان العدد 75673 طالبًا .
كما أنه قدم كل المسؤولين في الازهر التهنئة لكل الطلاب والطالبات النجاح في الشهادة الاعدادية الازهرية وطالبة جميع الطلاب بذل الكثير من المجهودات وهذا من أجل بناء مستقبل أفضل كما أنه خلال هذه الفترة وجه جميع الطلاب الى ضرورة المذاكرة والاجتهاد وذلك خلال الفترة القادمة حتى يتمكنوا من اللحاق بزملائهم وفي حال وجود رسوب في الترم في هذا العام سوف تبذل المشيخة جهودها في الإعلان عن الجدول خلال الفترة المقبلة.
الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية
كما أنه لكي يتم الحصول على الشهادة الاعدادية تقوم بالخطوات التالية:
- حيث أنه أول خطوة في البداية يتم الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية.
- فيما بعد اضغط على الايقونة في الاسفل التي يكون فيها الرقم القومي.
- كما أنه على الفور سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية على الفور.
- وبهذه الطريقة يمكن بكل طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية الحصول على النتيجة بكل سهولة وبدون أي مشاكل، عن طريق الموقع الرسمي الذي وضعناه لكم من خلال المقال، ولا بد من اتباع الخطوات اللازمة وذلك من أجل الوصول إلى النتيجة بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.. برقم القومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.