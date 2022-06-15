مصرف الإمارات المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى بواقع 75 نقطة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذا القرار يأتى إثر إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى بـ 75 نقطة أساس فى اجتماعه الذى عُقد مساء اليوم 15 يونيو 2022.

كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذى يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى المعتمد من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزى، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلى لأسعار سوق النقد لليلة واحدة فى الدولة.