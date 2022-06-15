مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى بواقع 75 نقطة أساس

جدة - نرمين السيد - قرر مصرف البحرين المركزى، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.50 %، وذلك على ضوء التطورات فى أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التى يتخذها المصرف المركزى لضمان انسيابية أداء أسواق النقد فى مملكة البحرين.





وأكدت الوكالة الرسمية للبحرين، أنه تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذى يفرضه المصرف المركزى على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%. ولفتت إلى أن المصرف المركزى، يتابع التطورات فى السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أى تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى فى المملكة.

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