الجنيه الإسترلينى يرتفع مقابل الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى

جدة - نرمين السيد - سجل الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".



جدة - نرمين السيد - سجل الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "يورو". وتداول الجنيه الإسترلينى مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2088 دولار أمريكى، بزيادة 0.65 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1627 يورو، بزيادة 1.05 %.

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