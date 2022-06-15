نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” هنا نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج AZHAR.EG في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية، حيث تسود حالة من الترقب والقلق على الجميع في انتظار إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعدما انتهت الامتحانات منذ أيام، لتبدأ أعمال التصحيح فوراً لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، ومن خلال المقال نوفر لكم رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

أدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الفصل الدرسي الثاني 2022 خلال الفترة بين 25 مايو، وحتي يوم 1 يونيو، حيث أدي الطلاب الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة وسط أجواء مثالية، وقد مرت الامتحانات بسلام، كما لم يتم رصد أي مشكلات طوال فترة الامتحانات، وبعدها بدأت لجان التصحيح عملها بشكل فوري لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أشارت المصادر إلي أقتراب انتهاء كافة أعمال الكنترول تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

كانت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، واستمرت حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو بمشاركة جميع الطلبة والطالبات في كافة المحافظات، حيث أدي الطلاب الامتحانات وسط أجواء مثالية، حيث هيأ قطاع المعاهد الأزهرية كافة التسهيلات للطلاب من أجل تحقيق أعلى الدرجات خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة، وينتظر الآن جميع الطلاب بمختلف محافظات الجمهورية إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

نتعرف على توزيع درجات المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 في كافة المواد الدراسية، والتي ستكون كالتالية:

أصول الدين 100 درجة.

اللغة العربية 100 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

الفقه 50 درجة.

القرآن الكريم 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

اللغة الأجنبية 40 درجة.

الثقافة الإسلامية 20 درجة.

ويذلك يكون مجموع درجات الترم الثاني من 490 درجة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نقدم بوابة الأزهر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية، وذلك فور الإعلان عن ظهورها رسمياً، حيث يتم رفع كافة درجات الطلاب في كافة محافظات الجمهورية، ويقوم الطالب بإتباع الخطوات التالية من اجل التعرف على درجاته، وهي:

الدخول إلي موقع الأزهر للنتائج

اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها

كتابة رقم جلوس الطالب والرقم القومي

الضغط على كلمة بحث

وبمجرد ظهور النتيجة، يقوم الطلاب بالدخول إلي موقع الأزهر الإلكتروني، وإتباع الخطوات السابقة من اجل الحصول على النتيجة.

تحديث: تستمر أعمال الرصد والمراجعة لدرجات طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لظهور النتيجة حتى الآن على الرغم من انتهاء الامتحانات منذ فترة كبيرة، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات ترك الاسم ورقم الجلوس والمرحلة الدراسية من خلال التعلقات الموجودة أسفل المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لجميع الطلاب فور ظهورها رسمياً.

موعد ظهور نتيجة الشهادات الازهرية 2022

طالب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للشهادات الأزهرية 2022 بالإعلان عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد فترة كبيرة من انتظار الإعلان عنها، حيث تشير التوقعات إلي أقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية، وذلك بنهاية الأسبوع الجاري على أقصي تقدير، حيث أوشكت عمليات الرصد والمراجعة على الانتهاء، وبعدها ستكون النتيجة متاحة عبر بوابة الازهر الإلكترونية وموقع الازهر التعليمي عقب اعتمادها من شيخ الأزهر.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2022

الآن وبعد فترة كبيرة من الترقب والقلق في انتظار إعلان نتيجة الشهادات الأزهرية الترم الثاني 2022، قام الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎ في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، ويمكن الآن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس والرقم القومي.

تحديث: يعاني الكثير من الطلبة والطالبات الدخول إلي رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني بعد الإعلان عن اعتماد النتيجة وظهورها رسمياً، حيث تشهد بوابة الأزهر الإلكترونية إقبالاً كبير من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على النتيجة، وهو الأمر الذي ادي لضغط كبير على سيرفرات الموقع مما منع الدخول إلي صفحة استعلام النتيجة، ويتم العمل حالياً على حل المشكلة للتسهيل على الجميع في الحصول على النتيجة.

نسب النجاح بالشهادات الأزهرية 2022 الترم الثاني

تم اعتماد نتيجة الشهادات الاعدادية والابتدائية الأزهرية 2022 منذ قليل، حيث شهدت النتيجة تفوق الفتيات على البنين من حيث نسب النجاح، والتي جاءت كالتالي: