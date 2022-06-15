نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك دخول بوابة الأزهر الإلكترونية: استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 لاستعلام نتيجة الشهادات الأزهرية الترم الثاني تشهد الكثير والكثير من عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تسود حالة من الترقب والقلق على جميع طلاب شهادات التعليم الأساسي الأزهري في انتظار الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة بعد فترة كبيرة من انتهاء امتحانات الترم الثاني، وتعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 من أهم نتائج المراحل الدراسي خلال الوقت الحالي، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي المصدر الرسمي للحصول على جميع نتائج الشهادات الأزهرية 2022، ومن خلال المقال، نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الشهادات الأزهرية 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات، وأيضاً توفير رابط الحصول على النتيجة فور الإعلان عن ظهورها رسمياً.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية من أهم المواقع التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتم عرض جميع درجات الطلاب بمختلف الشهادات الأزهرية بداية من الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية، وحتي الثانوية، حيث تقدم البوابة الكثير من الخدمات التعليمية لجميع الطلاب، وكذلك الكثير من الأخبار المتعلقة بالتعليم الأزهري، وجداول امتحانات الطلاب، وغيرها من الأمور الأخري التي تهم جميع طلاب التعليم الأزهري في مختلف المحافظات، حيث ينتظر جميع الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهري 2022 الترم الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022

بدأت امتحانات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية خلال الربع الأخيرة من شهر مايو، حيث أدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات الترم الثاني بداية من يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، بينما أدي طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية امتحاناتهم خلال الفترة بين 25 مايو، وحتي يوم 1 يونيو، وبعدها بدأت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها، وإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، حيث سيتم عرض النتيجة على شيخ الأزهر لاعتمادها فور انتهاء أعمال الرصد والمراجعة، وبعدها سيتم رفع النتيجة من خلال بوابة الأزهر للنتائج 2022

خطوات استعلام نتيجة الشهادات الأزهرية 2022 الترم الثاني

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2022 الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب عن طريق رقم الجلوس، وذلك بمجرد اعتماد النتيجة رسمياً، حيث سيقوم الطالب بعدد من الخطوات للتعرف على درجاته في الفصل الدراسي القاني، وهي:

الدخول إلي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية أو الابتدائية حسب المرحلة المراد الاستعلام عنها.

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

يتم عرض درجات الطالب بالكامل في كافة المواد الدراسية المقررة، والتي أدي بها الامتحانات سواء تضف للمجموعة او لا تضفا للمجموعة، أما عن موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، فلم يعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج الترم الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية وسط حالة من الترقب الشديد من جميع الطلاب الراغبين في التعرف على درجات الفصل الدراسي الثاني خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة.

تحديث: تشير التوقعات بخصوص موعد ظهور نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية 2022 الفصل الدراسي الثاني إلي يوم الخميس القادم الموافق 16 يونيو، حيث اقتربت أعمال الرصد والمراجعة على الانتهاء، ويعدها سيتم اعتماد النتيجة من شيخ الأزهر تمهيدا لرفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات.

تحديث: اعلن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎، حيث سادت حالة من البهجة والسعادة على جميع الطلاب لظهور النتيجة، وكانت نسبة النجاح بالشهادتين الابتدائية والإعدادية كالتالي:

‏نسبة النجاح في الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة

نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%

نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة

نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

تشهد بوابة الازهر الإلكترونية إقبالاً كبيراً خلال الساعات الحالية بعد الإعلان رسمياً عن ظهور نتيجة الشهادات الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يعاني بعض الطلاب صعوبة في الحصول على النتيجة نظراً للضغط الكبير على الموقع، ويتم العمل حالياً على حل المشكلة لعودة الموقع للعمل مرة أخري حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة، وتتمني إدارة موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، والحصول على أعلى الدرجات.

تحديث: مازال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يجدون صعوبة في الحصول على نتيجة الشهادات الأزهرية حتى الآن على الرغم من ظهور النتيجة صباح اليوم، حيث أن بوابة الأزهر الإلكترونية هي الجهة الوحيدة للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهري، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الفصل الدراسي الثاني، حيث يتم الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي معاً.