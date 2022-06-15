عاجل- ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 1.7 %

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار الذهب 1.7 بالمئة إلى 1839.55 دولارًا للأوقية بعد قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع نسب الفائدة بنهاية اجتماعاته اليوم، بحسب ما أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى، اليوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يأتى استمرارا لسياسة التشديد النقدى التى تتبعها الولايات المتحدة فى محاولة للتخفيف من الضغوط الناجمة عن تسارع معدلات التضخم التى قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1981 خلال شهر مايو الماضى. كانت المرة الأخيرة التى قام فيها مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع الفائدة بتلك الوتيرة تحت قيادة آلان جرينسبان عام 1994. وكان رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد صرح بأن التضخم مرتفع جدا ونحن مصممون على استقرار الأسعار.

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