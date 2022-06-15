عاجل- بنك الكويت المركزى يقرر رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية اعتبارا من الغد

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ المركزى الكويتى باسل الهارون، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل فى السوق النقدى المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك إعادة الشراء الـ"ريبو" وسندات وتورق "المركزى" ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح الهارون، أن القرار يأتى فى ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات فى معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وأضاف أن القرار يأتى أيضا فى ضوء الاضطرابات بسلاسل التوريد التى تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسى لأسعار المستهلك فى الكويت مع خاصية انفتاح الاقتصاد المحلى على العالم الخارجى واعتماده على الاستيراد فى تلبية جزء كبير من احتياجاته السعلية.

وأفاد بأن القرارات بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية لـ"المركزى" التى تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادى وبشكل خاص الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية.

وأشار إلى علاقة الاقتصاد الكويتى بالعالم الخارجى ومايتطلبه من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية لتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يسهم فى تعزيز النمو بودائع القطاع الخاص بالدينار التى تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطنى.

وذكر الهارون أنه روعى فى اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة فى الرقم القياسى لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التى تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار فضلا عن أخذ "المركزى" بعين الاعتبار المصادر المحلية التى تؤثر فى معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التى تغذى الطلب المحلى الكلى.

وأكد مواصلة "المركزى" المتابعة الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدى والمالى فى الكويت.