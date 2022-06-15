بلينكين يطلع نظيره الأوكرانى على آخر مستجدات مساعدات واشنطن لكييف

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكترونى، بأن الوزيرين "ناقشا الخطوات للإسراع بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتعزيز الاقتصاد الأوكرانى، بما فى ذلك الجهود المبذولة لضمان وصول المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الأسواق الدولية".
وأضاف البيان: "شدد بلينكين على الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة لحل أزمة الأمن الغذائى العالمية التى سببتها العملية العسكرية التى اختارها الرئيس بوتين فى أوكرانيا، كما تم استعراض أهداف الولايات المتحدة لقمتى قمة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى المقبلة".
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