الصليب الأحمر النيجيرى يوزع الأموال النقدية على 30 ألف شخص بسبب الجوع

جدة - نرمين السيد - أعلنت جمعية الصليب الأحمر النيجيرى توزيع مبالغ نقدية على 30 ألف شخص فى خمسة الآف أسرة تواجه الجوع الحاد فى المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من البلاد، كجزء من مشروع مكافحة أزمة الجوع.





وذكرت جمعية الصليب الأحمر النيجيرى فى بيان لها أن أزمة الغذاء ستؤثر على النيجيريين فى 21 ولاية ومنطقة العاصمة الفيدرالية، بما فى ذلك 416 ألف نازح داخلى.

وأوضحت أن توزيع المخصصات النقدية جرى بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "الاتحاد الدولى"، فيما يستهدف الصليب الأحمر النيجيرى توزيع مخصصات مالية لنحو 200 ألف شخص إضافى وهؤلاء فى حاجة ماسة للدعم الإنسانى ويواجهون انعدام الأمن الغذائى بسبب عوامل تغير المناخ والصراعات وكورونا.

من جانبه قال الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر النيجيرى، أبو بكر كيندى: "إن الوضع حرج ويتطلب اهتمامًا فوريًا.. ويتأثر الملايين، خاصة النساء وكبار السن والأطفال، يوجد عدد كبير منهم الآن فى وضع لا يعرفون فيه من أين ستأتى وجبتهم التالية، هذا أمر يثير قلقنا كثيرًا".

وتابع: "نحن ممتنون لشركائنا فى التمويل، الصليب الأحمر الأمريكى، والصليب الأحمر البريطانى، والصليب الأحمر الكندى، والصليب الأحمر اليابانى، والصليب الأحمر الهولندى، الذين مضوا قدمًا لتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا فى 7 ولايات، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لأن فجوة التمويل لا تزال ضخمة بالنسبة للاحتياجات".

وذكرت جمعية الصليب الأحمر النيجيرى أنها تتخذ إجراءات لمكافحة الجوع فى المناطق الشمالية المختارة على وجه التحديد لأن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قدرت أن حوالى 19.4 مليون شخص فى تلك المناطق يواجهون الجوع الحاد بين يونيو وأغسطس العام الجارى.

وأضافت أن حوالى 14.4 مليون شخص، بما فى ذلك 385 ألف نازح فى 21 ولاية، هم بالفعل فى أزمة الغذاء اعتبارًا من مايو 2022.

كجزء من تدابير مكافحة الجوع، كشفت السلطات النيجيرية النقاب عن مبادرة توعوية للأمهات من شأنها تعليم المجتمعات المحلية كيفية ضمان التغذية السليمة لأطفالهن للحد من وفيات الأطفال ومنع حدوث حالات حادة بسبب سوء التغذية، حيث تم إنشاء 140 تجمعاً للأمهات فى عدد من الولايات.

وأضافت أن جمعية الصليب الأحمر أطلقت نداء طارئًا بقيمة 4.1 مليون فرنك سويسرى فى عام 2021 وهى فى طور مراجعته لأعلى لتلبية الاحتياجات المتزايدة على أرض الواقع، لكن متطلبات التمويل كانت تمثل تحديًا بسبب الأزمة فى أوكرانيا.