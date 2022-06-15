لينك استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس في جميع المحافظات

لينك استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022. تتم متابعة آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية التي صرحت وزارة التربية والتعليم عن رفعها على بوابة التعليم الأساسي، حيث تم اجتياز عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي اختبارات الترم الثاني بنجاح، وصرحت وزارة التربية والتعليم أن كل محافظة سيتم رفع نتيجة الطلاب المقيمين بها في وقت محدد، ومن أوائل المحافظات التي أعلنت عن إتاحة نتيجة الصف الثالث الاعدادى على بوابة التعليم الأساسي هي محافظة الشرقية، في هذا المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022. من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت

لينك استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

تم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022 في جميع أنحاء محافظات مصر حيث اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم المخصص لهذه المحافظة، حيث يبحث أولياء الأمور والطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والتي تتمثل في الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم. انقر فوق بوابة التعليم الأساسي. اضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية. انقر فوق نتيجة الشهادة الإعدادية. املأ البيانات المطلوبة. اكتب رقم الجلوس صحيحًا. انقر فوق عرض النتيجة وستظهر لك فورًا.

على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج اون لاين

الإعلان عن موعد فتح باب التظلم في محافظات مصر

بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022، ومعرفة الطلاب لدرجاتهم، قام عدد كبير منهم بالبحث عن موعد فتح باب التظلمات لإعادة النظر في أوراق الاختبارات ومراجعة التصحيح، إلا أن بعض المحافظات لم يتم الإفصاح فيها عن موعد فتح باب التظلمات وسيتم تحديد الموعد خلال الساعات القادمة، ولكن بما أن محافظة الشرقية هي من أول المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتيجة فهي أول المحافظات التي فتحت باب التظلمات بها، وأكد المحافظ أن جميع الطلاب الذين ظلموا في تصحيح الاختبارات سيتم إرجاع درجاتهم الصحيحة بعد الإنتهاء من مراجعة إجابات الاختبارات.