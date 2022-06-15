تنسيق دبلوم تجارة ثلاثة سنوات لجميع المحافظات وخطوات التقديم بعد الاعدادية

تنسيق دبلوم تجارة، بعد أن ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في مختلف المحافظات المصرية قد زاد البحث بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين في دخول المدارس الثانوية المختلفة، ولذلك فإن البحث قد زاد بشكل كبير عن تنسيق دبلوم تجارة، وذلك للتعرف على التنسيق الخاص بمدارس الثانوي التجاري المنتشرة في مختلف المحافظات المصرية، وذلك بنظام الثلاثة سنوات بعد الاعدادية، وذلك بعد ان تم الغاء نظام الخمسة سنوات في المدارس الفني التجاري بعد الاعدادية حسب اخر تصريحات رسمية من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

تنسيق دبلوم تجارة

لقد تم الاعلان من قبل كافة المحافظات عن تنسيق دبلوم تجارة لكافة المدارس في جميع الإدارات، والجدير بالذكر ان التنسيق الخاص بدبلوم تجارة قد جاء كالاتي:

تنسيق دبلوم تجارة 2022 في محافظة القاهرة من 235 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة الجيزة من 218 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة الإسكندرية من 225 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة الشرقية من 238 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة الدقهلية من 250 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة البحيرة من 250 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة القليوبية من 235 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة المنيا من 230 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة الغربية من 236 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة سوهاج من 258 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة أسيوط من 240 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة المنوفية من 230 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة قنا من 248 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة كفر الشيخ من 252 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة في محافظة بني سويف من 240 درجة.

خطوات التسجيل في المدارس الفنية التجارية

يمكن التقدم للتسجيل في المدارس الفنية التجارية إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، والضغط على “تقديم المدارس الثانوية الفنية” وإدخال كافة البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع مثل الرقم القومي والاسم ومحل السكن والمدرسة المرغوب بها وغيرها من البيانات، وبعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات اضغط على تسجيل.