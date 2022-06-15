نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح” نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 جميع المحافظات www.azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 والتي ترتفع الآن مؤشرات الحث عنها عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أن بوابة الأزهر الإلكترونية تزداد البحث عليها الان من جميع الطلاب والطالبات في الشهادة الاعدادية الازهرية، من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب، في الصف الثالث الاعادي الأزهري، وقد أعلن مصدر هام في مشيخة الأزهر الشريف، أن من المقرر أن يقوم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء 15 يونيو، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، كما يتم أيضا الاعلان عن نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، واعلان أسماء أوائل الطلاب.

وافق منذ قليل محمد الدويني وكيل الأزهر، على اعتماد نتائج شهادتي الأزهر الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، كما اتضح من تفاصيل نتائج الطلاب اليوم، أن هناك تفوق كبير للبنات على البنين في المرحلة الابتدائية وكذلك تفوقت الطالبات في المرحلة الإعدادية ، تعتبر المرحلة الشهادة الاعدادية الازهرية مرحلة هامة، في حياة كل طالب ينتقل الي المرحلة الثانوية، حيث هناك مواد دراسية جديدة تفيد الطالب كثيراً، وتختص المرحلة الازهرية، بأنه لا توجد دبلومات في الازهر، وانما هي مرحلة تشبه الثانوية العامة في أقسامها ومنهجها.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، وجاءت نسبة نجاح في الشهادة الابتدائية علي مستوي كافة المحافظات 78.96٪ ، وكانت النسبة المئوية، بين جميع الفتيات في امتحانات الشهادة الابتدائية كالتالي:83.43٪ وذلك مابين 69.940 طالباً، وبالنسبة للطلاب الاولاد فكانت نسبة النجاح 74.78٪ وذلك مابين 75673 طالباً، وبالنسبة لتفاصيل النجاح في المرحلة الاعدادية للشهادة الأزهرية فقد بلغت 70.29. ٪، حيث تفوقت طالبات اعدادية الأزهر، وقد جاءت نسبة النجاح بين الطالبات 77.90٪ ، وبالنسبة للبنين فكانت نسبة النجاح أقل من البنات حيث بلغت 63.58٪ .

خطوات الاستعلام على نتيجة شهادة الأزهر 2022 الابتدائية والإعدادية

بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، يبحث الآن جميع الطلاب سواء في الصف السادس الابتدائي، أو في الصف الثالث الاعدادي الأزهري، عن طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة الأزهر الابتدائية والإعدادية 2022 حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1- أولا وقبل كل شيء يجب أن تذهب مباشرة إلى رابط البوابة الرسمية للأزهر الشريف

2- ثم اختاروا قطاع المعاهد الأزهرية للمرة الثانية.

3- ثم في الخطوة الثالثة ، يتم تحديد أيقونة الطالب في أعلى القائمة.

4- بعد ذلك يتم اختيار نتائج الامتحان.

5- سوف تكون النتيجة جاهزة الان للرفع عبر بوابة الازهر الالكترونية، حيث ظهرت رسمياً نتائج المرحلة الاعدادية في جميع المحافظات.