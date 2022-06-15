ظهرت حالاً … نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني من موقع بوابة الازهر الالكترونياً برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني من موقع بوابة الازهر الالكترونياً شهدت حولها أعلى معدل من بحث بعد ان تم الاعلان من قبل السيد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر اعتماد نتائج مرحلة إتمام المرحلة الابتدائية وكذلك الإعدادية بنسبة نجاح جاءت عالية على نحو نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني اصبحت الان معتمدة بنسبة نجاح تجاوزت حد 83% بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية بعدما بلغ أعداد طلاب إتمام التعليم الابتدائي إلى 69 ألف طالب وطالبة بينما بلغت نسبة نجاح إتمام المرحلة الاعدادية الى معدل وصل الى 78% بعد أن بلغ أعداد الطلاب الذي قد تقدمو على اختبارات التعليم الأساسي الازهري الى 66 الف طالب وطالبة، عليه بدء المعدلات الخاصة بالبحث بالتزايد إلى حد كبير وملحوظ وراء الحصول والاستعلام عن تلك النتائج التي شهدت أعلى معدل من البحث على جوجل فى جميع المحافظات المصرية لذا نقدم ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني

نقدم لكم الان الخطوات المعتمدة للاستعلام واستخراج نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني من خلال موقع بوابة الازهر الشريف على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة الازهر الشريف

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية والاعدادية الازهرية

إدخال اسم الطالب الرباعي الأيقونة المخصصة لها

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بالخانة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون أمامكم النتائج على الفور

هذا وقد قدم معالي وكيل الازهر تهاني الخاصة لجميع الطلاب الناجحين مطالباً اياهم ببذل مزيد من الجهد على تحقيق اهدافهم فى المرحلة القادمة من التعليم الثانوي، عليه نوافيكم نستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل الواردة حيال نتائج التعليم الابتدائية والاعدادية الازهرية ترم ثانى فى جميع المحافظات المصرية