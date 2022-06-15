رقم مسجات الشيخ محمد بن زايد للتراسل وطلب المساعدات المالية ومساعدات المسكن أو السيارة، والتي تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم من المساعدات، ويقوم ديوان ولي العهد بتقديم المساعدة المطلوبة التي تقوم باتباع القنوات المطلوبة لتلقي الطلب وعمل الدراسة المطلوبة له، وتوجد عدد من المساعدات بعد الاتصال أو تقديم الطلب على الموقع الرسمي أو عبر البريد الإلكتروني، ويتم الاتصال لحجز وعد مقابلة قبل أن يتم البت في قبول الطلب أو الرفض.

[رقم مسجات الشيخ محمد بن زايد] ديوان ولي العهد أبو ظبي cpc.gov.ae مساعدات تصل إلى 20 ألف درهم

يقوم ديوان ولي العهد بالعمل على رخاء الوطن وسعادة أفراده، حيث يقوم بالعمل على النهضة والإصلاح وتوفير فرص العمل والاستثمار والاستغلال الأمثل لموارد الوطن ليسعد جميع مواطنيه، ويكون من ضمن فئات الشعب المواطن الفقير وذو الحاجة أو المريض المعاق، كما يتم قبول طلبات للمقيمين من غير اصحاب المواطنة الذين تعرضوا إلى ضائقة مالية ويرغبوا في الحول على مساعدات عاجلة.

أنواع مساعدات ديوان ولي العهد

يتم تقديم مساعدات مالية لأصحاب الحاجات والفقراء أو أصحاب الدخل المنخفض وكذلك المعاقين والشيوخ بمساعدة تصل إلى 20.000 درهم.

يقوم الديوان بتقديم سيارة للمحتاجين إليها في العمل أو التنقل ويثقل عليهم دفع أموال في التنقلات بالمواصلات داخل الإمارة.

كما يتم تقديم سكن متكامل في مشاريع الدولة أو عبر طلبات الديوان، حيث يكون المسكن مناسب للأسرة مشمولا بقرض لا يسترد لتأسيس المنزل.

كيفية الحصول على المساعدات

يكون بإرسال الطلب على رابط الديوان الرسمي ثم ترك جميع بيانات المواطن وشرح الحالة التي يكون فيها وسبب الاحتياج، كما يكون عيه تقدي الوثائق الثبوتية، ويقوم بعدها بالاتصال لتحديد موعد للمقابلة للتأكد من شخصية المتقدم، ثم يحصل على رقم الطلب للاستعلام عن القبول أو الرفض.

كيفية التواصل مع ديوان ولي العهد ورقم مسجات الشيخ محمد بن زايد