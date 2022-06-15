نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Abu Dhabi” رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي والاعتراض es.adpolice.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي، حيث يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل مستمر، وهذا للاطمئنان على السجل الخاص بهم في مرور أبوظبي، حيث كما نعلم فإن النظام المروري في دولة الإمارات العربية المتحدة صارم بشكل كبير، حيث يتم توقيع غرامات مالية ليس بالخفيفة على أي مواطن أو مقيم يقوم بمخالفة تلك القوانين، وهذا بعيدا عن خصم النقاط الخاصة بالسائق، والتي في حال انتهائها يتم سحب رخصة القيادة منه، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تتأكدون من المخالفات المرورية، وكيف في حالة اذا وجدت مخالفة وتجد أنك غير مستحق لها تقوم بعمل اعتراض، فتابع معنا سيدي وسيدتي المتابعين من مواطني ومقيمي الإمارات وخاصة أبوظبي.

المخالفات المرورية الإمارات

وتعتبر الإمارات من أحد أفضل الدول ليس في المنقطة العربية فحسب بل في العالم أجمع حينما يتعلق الأمر بالنظام المروري، حيث إن النظام المروري في الإمارات قام بتقليل الحوادث المرورية في الدولة بشكل كبير.

ولكن على الرغم من هذه الميزات، إلا أن المخالفات في الإمارات وأبوظبي ودبي على الخصوص لن تكون سعيدا في حال اذا حصلت عليها بكل تأكيد، وهذا بسبب أن الغرامة التي سيتم توقيعها عليك على الأغلب ستكون غرامة مالية ليست بمبلغ بسيط أو رمزي، وهو ما يجعل الجميع يتابع المخالفات الخاصة به أولا بأول.

وكما تعرفنا معكم أيضا على طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد 2022 حفظه الله.

الاستعلام عن المخالفات المرورية أبو ظبي

وتتيح المرور في أبوظبي خدمات الاستعلام والدفع إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وهذا بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز من مراكز المرور المنتشرة في المدينة، وهذا إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات، والتي تختلف حسب الطريقة التي ستستعلم بها كالآتي:

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرمز أو رقم الهوية

اذهب إلى موقع شرطة أبو ظبي عبر اللينك الرسمي es.adpolice.gov.sa.

ثم اضغط على الإستعلام عن طريق الرمز المروري.

أدخل الرمز المروري ورمز التحقق، ثم اضغط على الاستعلام.

أو اضغط على الإستعلام عن طريق رقم الهوية (مخالفات الأفراد).

ثم اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة ورمز التحقق أيضا وانقر على الاستعلام.

الاستعلام عن طريق بيانات اللوحة أو رخصة القيادة

ويمكنك أيضا الاستعلام عن المخالفات الموجودة على السيارة فقط أو على الرخصة الخاصة بك أو بابنك عن طريق هذه الخطوات:

اذهب إلى نفس الموقع بنفس الرابط أعلاه.

اضغط على الاستعلام عن طريق بيانات اللوحة.

أدخل بيانات اللوحة المطلوبة (الرمز المروري، الرقم، مصدر اللوحة، إلخ).

ثم ادخل رمز التحقق واضغط على الاستعلام.

أو اضغط على الاستعالم عن طريق رخصة القيادة، وتدخل البيانات المطلوبة وتقوم بالاستعلام.

الاعتراض على المخالفات المرورية ابوظبي

وفي حالة اذا حصلت على مخالفة وترى أنك غير مستحق لتلك المخالفة بسبب خطأ وارد “قد يحدث”، فيمكنك تقديم الاعتراض عن طريق هذه الخطوات أيضا:

اضغط على المخالفة التي تريد تقديم الاعتراض عليها.

ثم قم بدفع رسوم الاعتراض (20 درهم إماراتي).

أرسل طلب الاعتراض.

وفي حالة قبوله سيتم إرسال رسالة نصية لك تفيدك بذلك، وسيتم إلغاء المخالفة.

في حالة لم يتم قبوله، سيتم إجراء المخالفة وسيتطلب منك دفع الغرامة وخصم من نقاطك حسب نوع المخالفة.

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