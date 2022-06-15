الجزائر: التهديدات الأمنية فى إفريقيا تستدعى استجابات دولية منسقة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أن كافة التهديدات الأمنية الحالية فى إفريقيا على غرار الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة العابرة للأوطان، والنزاعات المترتبة عن التغير المناخى، لها أثر ونطاق شاملين، ومن ثم فهى تستدعى استجابات دولية منسقة فى إطار مقاربات شاملة تعتمد على الاحترام المتبادل و التعاون.





جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، فى الدورة الـ19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة مع نظرائهم من دول الشمال ( دول شمال أوروبا وشمال المحيط الأطلسى مثل أيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج)، والذى انعقد فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، لبحث مسائل السلم والأمن فى العالم.

ودعا لعمامرة دول الشمال الأوروبى إلى تقديم دعم أكبر لآليات الاتحاد الإفريقى فى مجال الوقاية من النزاعات، وفضها، وإنجاز المشاريع الهيكلية المحددة فى إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، وأجندة 2063 الرامية إلى الاندماج و التنمية فى إفريقيا.

وأشار وزير الخارجية الجزائرى إلى أن الشراكات مع إفريقيا لا يجب أن تتلخص فى علاقة "معطى و متلقى"، بل من الأجدر أن يتم النظر إليها على أنها جهد استراتيجى مترسخ فى مبادئ المساواة، و التعاون، والتضامن بين مختلف الفاعلين، الذين يرتبط أمنهم الجماعى باستقرار وازدهار كل منهم على حده.

من جهة أخرى، أشاد لعمامرة بجهود القارة الإفريقية فى مجال الوقاية من النزاعات، وتسويتها، مطالبا بدعم أكبر من المجتمع الدولى، ومشيرا إلى ضرورة تعزيز المؤسسات متعددة الجوانب، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة لتعزيز تعددية تكون أكثر مساواة وتقوم على مبادئ القانون الدولي، ووضع حد للظلم التاريخى المتمثل فى تهميش أفريقيا على الساحة الدولية فى إطار الحوكمة الدولية.

يذكر أن هذا المنتدى يضم عددا من الوزراء الأفارقة مع نظرائهم من دول الشمال، وتم تأسيسه عام 2001، ويعقد اجتماعات سنوية مخصصة للمسائل الراهنة بهدف تعزيز الحوار و التعاون فى مواجهة التحديات المعاصرة، وستقوم الجزائر باستضافة النسخة المقبلة منه فى مايو 2023.