العالم اليوم - بقيمة مليار دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:15 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وقال بايدن في بيان إنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وستخصص أجزاء من المليار دولار المقدم لأوكرانيا، وفقا للبيان، لدعم العمليات العسكرية في منطقة دونباس، علما أن المساعدات العسكرية تشمل أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة سترسل أيضا 225 مليون دولار أخرى مساعدات إنسانية، لتقديم مياه شرب آمنة وإمدادات طبية وأغذية ورعاية صحية ومأوى وأموال للعائلات لشراء الأغراض الأساسية.

وأكد الرئيس الأميركي في بيان أن الولايات المتحدة ستظل ملزمة بـ"دعم الشعب الأوكراني الذي مزقت حياته بسبب هذه الحرب".

وفي وقت سابق من الأربعاء، دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الدول الغربية إلى تكثيف عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا للسماح لها بالدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع الأميركي عند افتتاحه اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا في بروكسل، لبحث تزويد كييف بأنظمة المدفعية.

وقال أوستن : "أكثر من 45 دولة أرسلت مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، ونحن نعمل على تلبية مطالب كييف بشأن تزويدها بأسلحة ثقيلة وطويلة المدى".

وأضاف أن واشنطن "قدمت الكثير للأوكرانيين"، لافتا إلى أنها "ستعزز من دعمها لمساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم".