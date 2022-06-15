العالم اليوم - ممرات آمنة.. تركيا تتحدث عن حل أزمة "الحبوب الأوكرانية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:15 مساءً - قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إنه سيتم فتح خطوط آمنة لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، من دون حاجة إلى إزالة الألغام البحرية.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح صحفي، أنه "وفقا لخطة الأمم المتحدة، فإن إزالة الألغام ستستغرق بعض الوقت، وبالتالي سيتم فتح 3 خطوط بحرية آمنة، تمكّن السفن من مغادرة الموانئ بشكل آمن".

وأضاف أن السفن ستتوجه إلى الموانئ بأمان من دون حاجة إلى إزالة الألغام، بتوجيه من سفن البحث والإنقاذ الأوكرانية التي ستؤمّن الطريق لها.

ولم يصدر حتى الآن تعليق فوري من جانب أوكرانيا أو روسيا.

وفي حال تم المضي قدما في اتجاه فتح خطوط الصادرات الأوكرانية من الحبوب، فإن ذلك يعني حلحلة لأزمة الغذاء العالمية المتفاقمة.

والموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود لا تعمل منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.

وتقول كييف إن السبب الذي يحول دون تصدير الحبوب الأوكرانية هو السيطرة الروسية على البحر الأسود.

وفي محاولة لحل الأزمة، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ناقشىت مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

يذكر أن روسيا هي أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما تحل أوكرانيا بالمرتبة الخامسة في هذا المجال، وفق موقع SPGLBAL الإخباري الاقتصادي.