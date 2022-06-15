البرهان يؤكد التمسك بالحوار السودانى الشامل ويستبعد أى تحالف ثنائى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تمسك قيادة القوات المسلحة السودانية بالحوار الشامل الذى تسهله الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة فى السودان، والاتحاد الإفريقى، ومنظمة إيجاد)، والذى لا يستثنى أحدا عدا حزب "المؤتمر الوطنى"، كمخرج وحيد يعبر بالسودان فى هذه الفترة الانتقالية، والمفضى إلى تحقيق التوافق الوطنى وصولا إلى مرحلة الانتخابات، مشددا على أنه لا مجال لعقد أى تحالف ثنائى مع أية جهة محددة.





وعقد "البرهان"، اليوم الأربعاء، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اجتماعا مع لضباط القوات المسلحة والدعم السريع، استعرض خلاله التطورات السياسية الراهنة بالسودان، مؤكدا على موقف القيادة الثابت تجاه قضايا أمن واستقرار البلاد. وجدد "البرهان" التأكيد على الاستمرار فى جهود تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة السودانية للتصدى لأية محاولات تستهدف أمن السودان واستقراره. ونبه إلى عدم الالتفات للشائعات، مذكرا بأن المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية، وأنها على قلب رجل واحد وقادرة على المضى فى إجراءات تطويرها وهيكلتها على أسس علمية واضحة. جاء ذلك بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين، وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدراء الإدارات والأفرع وقادة الوحدات بالقوات المسلحة والدعم السريع.

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