الجيش الجزائرى: ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و152 مهاجرا غير شرعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجارى، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 25 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 7 أطنان، وأكثر من 48 ألف قرص مخدر.

كما تمكنت قوات الجيش الجزائرى من ضبط 156 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب وبحوزتهم 30 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير الخاصة بالتنقيب.

فى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 152 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.