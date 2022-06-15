مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن أحد الجرحى فى حالة حرجة والآخر أصيب بطلق نارى فى ساقه، مؤكدة أن أحدهما قاصرا.
وأوضحت أنه سمع ما لا يقل عن ثلاث رشقات نارية من أسلحة آلية فى مكان الحادث وهرع رجال الشرطة إلى موقع الحادث، مضيفة أن منطقة "دوشير" تشهد مؤخرا العديد من عمليات إطلاق النار لا سيما فى شارع "ساخاروف".
يذكر أن فى شهر مارس الماضى، فتح تحقيق فى محاولة قتل بعد أن تسببت أعيرة نارية فى إصابة قاصر بالرصاص، كما أدى إطلاق نار إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين فى مطلع شهر مايو الماضى فى نفس الحى.
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