شروط نظام التقاعد المدني الجديد 1443 ومعايير حساب التقاعد الجديد

منذ ساعات عقب أجتماع مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لقد تم الإعلان على قرارات جديدة بشأن نظام التقاعد، ومؤسسة التقاعد هي التي تقوم بتوفير التقاعد وفقًا للذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، ولقد كانت هذه المؤسسة تابعة إلى وزارة المالية إلى أن أصبحت مؤسسة مستقلة فيما بعد، وبعد آخر القرارات التي تم الإعلان عنها فلقد زاد معدل البحث للتعرف على شروط نظام التقاعد المدني الجديد 1443.

شروط نظام التقاعد المدني الجديد

لقد تم الإعلان رسميًا على شروط نظام التقاعد وفقًا لآخر التعديلات التي تم الإعلان في مجلس الوزراء، وتتمثل الشروط المعلن عنها فيما يلي:

لابد أن يتم الموافقة من قبل الجهات المعنية على التقاعد.

عند الوصول إلى عمر التقاعد يحصل المواطن على راتب التقاعد.

عجز الموظف وعدم القدرة على العمل من العوامل للحصول على راتب التقاعد الخاص به بالكامل.

إذا لم يصل المواطن إلى المدة المحددة للحصول على دعم التقاعد في هذه الحالة يحصل على مكافأة مالية.

يجب أن يكون المتقدم قد عمل في الوظيفة الخاصة به لمدة تتجاوز العشرون عامًا.

في حال تعرض الموظف للفصل فإنه في هذه الحالة يمكنه الحصول على معاش إلا أن كان الفصل تأديبي.

شروط التقاعد المبكر 1443

تم تحديد شروط محددة للتقاعد المبكر بالنسبة إلى الموظفين في مختلف الهيئات بالسعودية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن تكون الفترة بين سن التقاعد المحدد والتقاعد المبكر لا تتجاوز 5 سنوات.

يجب أن يكون الموظف قد مضى عليه ما لا يقل عن 20 عامًا من العمل في الوظيفة الخاصة به.

يجب أن يكون السبب الذي دفع الموظف إلى التقاعد الإصابة بعجز لا يمكنه من العمل في الوظيفة من جديد.

معايير حساب التقاعد الجديد

لقد تم الإعلان على وجود بعض المعايير المحددة التي يتم من خلالها حساب التقاعد المدني الجديد، والتي تتمثل فيما يلي: