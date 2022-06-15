يمكن بمنتهى السهولة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير أكبر قدر ممكن من البرامج للمواطنين والاستفادة منها للفئات المحتاجة من أبناء المملكة العربية السعودية وذلك لرفع أعباء الحياة من عليهم، نتعرف من خلال السطور التالية على الخطوات الصحيحة التي يمكن اتباعها للاستعلام عن حالة الضمان وكيفية التسجيل فيه.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يمكن للمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الصفحة الخاصة بالاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

تدوين رقم السجل المدني للمستفيد في المكان المخصص له.

كتابة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد.

ادخال رقم التحقق المرئي وذلك للتأكد من الاستخدام البشري.

النقر في النهاية على أيقونة ” عرض “.

الاستعلام عن الضمان برقم الهوية

من الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب أنها توفر خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فإنها توفر أيضًا خدمة الاستعلام عن رقم الضمان من خلال رقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “.

النقر على أيقونة ” استعلام حالة الضمان الاجتماعي “.

تسجيل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الصحيحة لها.

تدوين كل من رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهوية الوطنية للمستخدم.

تدوين رمز التحقق المرئي.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتعين على المستخدم النقر على أيقونة ” عرض ” لتظهر كافة المعلومات الخاصة بحالة الضمان الاجتماعي للمستفيد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن للمواطنين التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية: