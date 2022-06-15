نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة من الترقب والقلق يعيشها الطلاب في انتظار موعد الكشف الرسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية، حيث من المقرر الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القادمة من اليوم، وقد أشارت بعض المصادر المسؤولة عن انتهاء عمليات التصحيح داخل اللجان وأنها في المرحل الأخيرة لجمع ورصد درجات الطلاب في المواد الدراسية استدعداً لرفعها بشكل نهائي عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فمجرد اعتمادها من شيخ الأزهر يستطيع الطلاب الاستعلام الإلكتروني عنها من خلال رقم جلوس الطالب بالامتحانات لاستخراج نتيجته في المواد الأزهرية التي قدم امتحانها خلال الفترة الماضية، ونوضح خلال المقال الخطوات المتبعة للحصول على درجات الطالب.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

خاض طلاب الأزهرية الامتحانات الخاصة بهم الفترة الماضية داخل لجان امتحانية تم تأمينها على أكمل وجه لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات، وبالفعل تمت فترة الامتحانات بكل نجاح في حين تم خلالها تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهم الآن في انتظار لحظة التعرف على نتائج جهودهم طيلة أيام العام الدراسي للإطمئنان وخوض المرحلة المقبلة من التعليم الثانوي بالنسبة للشهادة الاعدادية، فعلى أساس الدرجات المتحصل عليه من الصف الثالث الإعدادي يتم تحديد الوجهة المقبلة من الثانوية، لذا تعد هذه المرحلة مصيرية بالنسبة للطلاب.

خطوات استخراج نتائج الشهادة الابتدائية و الإعدادية الأزهرية

خصصت الوزارة الاستعلام عن النتيجة بواسطة رابط إلكتروني مباشر، لتسهيل إجراءات الحصول على نتائج الطلاب، في حين تم تحديد الخطوات الواجب اتباعها للحصول على نتيجة الطالب المستعلم عنه برقم جلوس، وهي كما يلي:

الولوج إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا.

الانتقال من الصفحة الرئيسية عبر النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية أو نتيجة الشهادة الابتدائية

الانتقال إلى نتائج امتحانات الترم الثاني.

في الأماكن المخصصة يتم إدخال بيانات الطالب المستعلم عنه بشكل صحيح.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بمدارس الأزهر

أكدت مصادر مسؤلة أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح، وأنه على وشك الكشف عن نتائج الطلاب من خلال رفعها خلال الساعات القادمة من اليوم على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فقد أكدت أن يوم الأحد الموافق 12/6 هو الحد الأقصى لظهور نتائج الطلاب في كافة المحافظات، مع كامل الأماني بالنجاح والتوفيق لطلبة وطالبات الأزهر الشريف