Here تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 والحد الادنى للقبول بالثانوية العامة والفنية “تجاري، صناعي، زراعي”

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022، قامت عدد من المديريات التعليمية بالإعلان تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في عدد من المحافظات بعدما تم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الفترة الماضية، حيث تم اعتماد تنسيق الشهادة الاعدادية في تلك المحافظات من قبل السادة المحافظين، حيث تحدد كل مديرية الحد الادنى للقبول بالثانوية العامة والفنية وفقا للمجموع التكراري للطلاب، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على درجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية على حد السواء، فتابعونا.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022

والآن خلال السطور القادمة سنتعرف على تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في المحافظات التي تم الاعتماد رسميا بها، وقريبا سيتم فتح باب التقديم في الصف الاول الثانوي العام والفني ن خلال البريد الموحد للطالب على موقع الوزارة بشكل الكتروني بدلا من التوجه إلى المدراس، والآن مع الحدود الدنيا للقبول في الصف الاول الثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد 2022/2023:

محافظة الدقهلية: قام الدكتور أيمن مختار، باعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 246 درجة، أما عن الحد الادنى للقبول بالثانوية الفنية، فجائت على النحو التالي الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجة، تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة.

محافظة بني سويف: اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 230 درجة، ويقل المجموع 40 درجة لطلاب الخدمات.

محافظة سوهاج: اعتمد الدكتور طارق الفقي، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بمجموع 235 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و220 درجة للطلاب دراسي اللغة الفرنسية، كما تم تحديد 160 درجة لمدارس التعليم التجاري بنات (نظام ثلاث سنوات) بنات، و190 درجة لمدارس التعليم الفني التجاري بنين (نظام ثلاث سنوات).

الحد الادنى للقبول بالثانوية العامة والفنية 2022