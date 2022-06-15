نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Here تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 والحد الادنى للقبول بالثانوية العامة والفنية “تجاري، صناعي، زراعي” في المقال التالي
تنسيق الشهادة الاعدادية 2022، قامت عدد من المديريات التعليمية بالإعلان تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في عدد من المحافظات بعدما تم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الفترة الماضية، حيث تم اعتماد تنسيق الشهادة الاعدادية في تلك المحافظات من قبل السادة المحافظين، حيث تحدد كل مديرية الحد الادنى للقبول بالثانوية العامة والفنية وفقا للمجموع التكراري للطلاب، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على درجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية على حد السواء، فتابعونا.
تنسيق الشهادة الاعدادية 2022
والآن خلال السطور القادمة سنتعرف على تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في المحافظات التي تم الاعتماد رسميا بها، وقريبا سيتم فتح باب التقديم في الصف الاول الثانوي العام والفني ن خلال البريد الموحد للطالب على موقع الوزارة بشكل الكتروني بدلا من التوجه إلى المدراس، والآن مع الحدود الدنيا للقبول في الصف الاول الثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد 2022/2023:
- محافظة الدقهلية: قام الدكتور أيمن مختار، باعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 246 درجة، أما عن الحد الادنى للقبول بالثانوية الفنية، فجائت على النحو التالي الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجة، تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة.
- محافظة بني سويف: اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 230 درجة، ويقل المجموع 40 درجة لطلاب الخدمات.
- محافظة سوهاج: اعتمد الدكتور طارق الفقي، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بمجموع 235 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و220 درجة للطلاب دراسي اللغة الفرنسية، كما تم تحديد 160 درجة لمدارس التعليم التجاري بنات (نظام ثلاث سنوات) بنات، و190 درجة لمدارس التعليم الفني التجاري بنين (نظام ثلاث سنوات).
الحد الادنى للقبول بالثانوية العامة والفنية 2022
- محافظة جنوب سيناء: تم اعتماد 215 درجة للثانوية العامة لتلك الادارات “طور سيناء – رأس سدر – شرم الشيخ”، و210 درجة لتلك الادارات “دهب – نويبع – سانت كاترين – أبورديس – أبوزنيمة”، وجاء تنسيق الصف الأول الثانوي التجاري لإدارتي (طور سيناء – رأس سدر) 155 درجة، و لإدارات (شرم الشيخ – أبورديس – سانت كاترين – نويبع) 140 درجة، والصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و(140) درجة لإدارة دهب، الصف الأول الثانوي الزراعي (140) درجة.
- محافظة البحيرة: تم تحديد 235 للثانوي العام.
- محافظة شمال سيناء: 225 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام.
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