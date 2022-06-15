رابط بوابة الازهر الشريف للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني برقم جلوسك فقط

رابط بوابة الازهر الشريف للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني نستعرضه وننقله مع حضراتكم الان حيث الجميع فى كافة المحافظات المصرية يرغبون بالاطمئنان عن نتائج التعليم الاساسي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها فور الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف واتباع مجموعة من الخطوات التي ننقلها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

رابط بوابة الازهر الشريف

رابط بوابة الازهر الشريف شهد حوله عمليات بحث جوجل مرتفعة للغاية، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب والطلاب على الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الترم الثاني من خلال تسجيل وتدوين جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي او رقم الجلوس فقط، حيث اكد مصدر مسؤول داخل الازهر الشريف على ان نتائج الطلاب فى الشهادة الابتدائية والاعدادية بامكانكم اجراء الاستعلام عنها أون لاين وذلك على شكل نوافيكم به الآن على نحو خطوات جاءت على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني

نتابع وننقل امامكم الان خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2022 ترم ثاني على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع بوابة الازهر الشريف

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية او الاعدادية

تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

هذا ومع العلم على انه سيتم الاعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية الكترونياً فى جميع المحافظات المصرية مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بموجب تصريحات كبار المسؤولين داخل منظومة الأزهر لذا سنتابع وننقل امام حضراتكم على رأس مدار الساعة جميع التفاصيل المتعلقة حول تلك النتائج على مدار الساعة حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين