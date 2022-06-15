نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 فوائد سحرية عند شرب الماء من القلل الفخارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال تعالي في كتابه الكريم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) فالماء هو أساس الحياة فهو سر حياة النبات والحيوان وهو العامل الأول المطلوب للوقاية من الجلطات وكان الإنسان قبل التقدم التكنولوجي والصناعي الهائل يتناول الماء مباشرة من الأبار والينابيع ولكن في العصر الحالي أصبح الماء يضخ عبر الأنابيب والمواسير ليصل إلي مسافات بعيدة ولكن السؤال هنا هل يموت الماء وكيف يموت هذا هو ما سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال .

الماء الميت وكيف يتم إحيائه

أثبتت الدراسات التي تم أجرائها في أحدث المعامل الأمريكية والأوروبية أن الماء في حالة ضغطه داخل المواسير والأنابيب والقارورات البلاستيكية والزجاجية يفقد خواصه وطاقته الحيوية وأكدت التجارب أن الماء في هذه الحالة يصبح ميت بدون حيوية ولكي يتم إحيائه يجب أن يوضع في الفخار وخلال ما يقرب من النصف ساعة ترجع الحياة للماء مرة أخري وكذلك كل الطاقة الحيوية وأثبتت التجارب أن الفخار له القدرة علي مقاومة البكتريا الضارة الموجودة بالماء مما يجعله صالح للشرب وللطهي بنسبة 100% .

الفخار أقرب مادة لجسم الإنسان

جسم الإنسان يتكون من أكثر من 70% من الماء وبالتجارب ثبت أن الفخار هو أقرب مادة لجسم الإنسان وقد ذكر هذا في القرآن الكريم منذ ألاف السنين فقد قال الله تعالي في سورة الرحمن ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) .

فوائد تناول الماء الموضوع داخل الأواني الفخارية

تمتع الآباء والأجداد بالصحة والعافية وهذا بسبب العادات الصحية والطبيعية التي كانوا يمارسونها كان الأجداد يتناولون الطعام الطبيعي الخالي من الهرمونات والمسرطنات ويشربون الماء المبرد داخل الأواني الفخارية وأثبتت التجارب أن الفخار هو المادة الوحيدة القادرة علي إعادة الطاقة الحيوية للماء ونوضح هنا فوائد شرب الماء من القلل والأواني الفخارية وهي