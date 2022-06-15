نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة الحج مجانية من الراجحي 1443 وكيفية التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة في محركات جوجل حول حملة الحج المجانية 1443، مع مرور الوقت بدأ العد التنازلي نحو موسم الحج العظيم واستعلام العديد من المواطنين والأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج في معرفة العروض والفرص التي يمكن استغلالها، حيث تقدم شركة الراجحي العديد من الخدمات السريعة التي يمكن الاستفادة منها بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لها، ومن ضمن هذه الخدمات أطلقت حملة الحج مجانية 1443، وذلك باعتبار أن هذه الشركة من أهم وأكبر الشركات السعودية التي تقدم عروض لا مثيل لها ولا يمكن مقارنتها، حيث يتم توفير المنحة لكل الفئات الغير قادرة على دفع رسوم الحج وأداء الفريضة، فمن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التقديم للحصول على فرصة حملة الحج مجانية وشروط التقديم.

شروط التسجيل في حملة الحج مجانية من الراجحي 1443:

أكدت شركة الراجحي على ضرورة توافر بعض الشروط فيمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص غير القادرين على أداء الفريضة الحج، ونعرض من خلال هذا المقال الشروط التي يجب توافرها للتمكن من الحصول على حلة الحج مجانية 1443، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم يقوم بالحج لأول مرة أي لم يسبق له الحج من قبل. أن يكون شخص ذو جنسية سعودية لا غير. من الضروري ان يكون من محافظة الأفلاج أو الأماكن القريبة منها. أهم الشروط هي غير قدرته على نفقة الحج. القدرة الجسمية. يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام في حالة كونه محرم أما الحاج يكون عمره بحد أدنى 25 سنة بحد أدنى حتى 65 بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك. من الضروري أن يكون من ضمن الفئات التي حصلت على المصل والمحصنين بالجرعات. يشترط خلو المتقدم من أي أمراض معدية للحفاظ على سلامة الحجاج أثناء أداء فريضة الحج. يكون المتقدم غير قادر مادياً على أداء الفريضة لذلك يتقدم من خلال حملة الحج مجانية التي تمنحها شركة الراجحي. ضرورة تقديم ما يفيد صحة راتب المتقدم.

كيفية التسجيل في حملة الحج المجانية من الراجحي 1443 بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص الراغبين في التقديم عبر شركة الراجحي للحصول على الحملة بشكل ميسر، يجب اتباع بعض الخطوات التي تمكنهم من عملية التسجيل بشكل ناجح، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي حج الراجحي الخيرية

أن يقوم الشخص المتقدم بتسجيل الدخول

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح

التأكد من إدخال كود التحقق بشكل صحيح

اختيار المنطقة السكنية

الضغط على أيقونة تقديم الطلب

موعد بداية موسم الحج للعام 2022:

بناءً على ما تم رصده من خلال الأرصاد الفلكية ورؤية الهلال وتحديد المواسم، وتساؤل العديد من الأشخاص المنتظرين لهذا الشهر الحرام لأداء مناسك الحج، يبدأ موسم الحج ومناسكه بدءً من اليوم الموافق 8 من شهر ذي الحجة 1443 ويوافق ذلك 7 يوليو من هذا العام ومن خلال هذا المقال نوضح حملات الحج المجانية التي يمكن لهم التقديم من خلالها: