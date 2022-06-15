نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مصير الطلبة” نتائج الثانوية العامة الطلاب قطر 2022 وزارة التربية والتعليم “Qatar results” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص نتائج الطلاب في قطر، حيث يبحث عنها وزادت الأسئلة بخصوصها في جميع أنحاء قطر، حيث ننتظهر ظهورها خلال الساعات القادمة، ويترقب الطلاب والطالبات النتائج الخاصة بهم، وهذا خاصة بعد أن جاء مستوى الاختبارت صعبا للصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022، وهذا ما يثير قلق الكثير من الطلاب، حيث يخاف الكثير من الطلاب الرسوب أو الحصول على معدل لا يكفي لدخول كلية أحلامهم، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كيفية استخراج النتيجة.

وزارة التعليم قطر

وقد أعلن أحد وكلاء وزارة التربية والتعليم القطرية منذ العديد من الأيام في لقاء صحفي عندما تم سؤاله بخصوص نتائج الثانوية العامة النهائية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وقد أكد السيد وكيل الوزارة أن النتائج ستظهر خلال هذا الأسبوع، وهذا ما يعني أن النتائج ستظهر على الأكثر يوم الأربعاء أو الخميس.

وهذا ما يعني أيضا أن النتائج نترقبها في الساعات القليلة القادمة، ويمكن أن تظهر النتيجة في أي لحظة الآن أثناء قرائتك للمقال، وسنتابع معكم في هذا المقال رابط الوصول إلى النتيجة، فتابع معي أخي وأختي الطلاب.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022

وهناك حالة من القلق كبيرة منتشرة بين الطلاب والطالبات في جميع أنحاء قطر، وهذا يعود إلى خوفهم من النتائج وقلقهم منها، وهذه الحالة نشأت بسبب صعوبة الاختبارات التي جاءت هذا العام، حيث انتشرت شكاوى بين الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على مادتي الرياضيات والفيزياء.

ولم يتم إعلان أي شيء بخصوص التصحيح هذا العام، وهل سيتم مراعاة الطلاب في التصحيح أم لا، ولكن نتوقع أن يتم مراعاة ذلك، وأن تأتي نسب النجاح طبيعية مثل الأعوام ما قبل 2020، وهذا حيث كانت الظروف الخاصة بالاختبارات والدراسة هذا العام في قطر أصبحت طبيعية 100 بالمئة، مثل ما كان قبل الجائحة.

رابط نتائج الطلاب قطر

ويمكنك استخراج النتيجة في قطر بكل سهولة ويسر، وهذا برقم بطاقة الطالب سواء كان مواطن أو مقيم، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة خدمات الجمهور في قطر عبر الرابط الرسمي eduservices.edu.gov.qa.

ثم اضغط على نتائج الثانوية العامة.

بعدها اذا ظهرت لك الصفحة بها قيد الانتظار، فحاول مرة أخرى، حيث النتيجة حينها لم تظهر بعد.

أما في حالة ظهور النتيجة، سيظهر لك خانة ادخل رقم بطاقة الطالب.

ثم أدخل رقم البطاقة وانقر على عرض.

لتظهر لك النتيجة.

وشاركونا في التعليقات بخصوص نتائجكم، ونتمنى أن تكون نتائجكم مثلجة للصدور وتبعث على السرور، فتابعوا ثقفني أول بأول.