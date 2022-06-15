الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 4 إرهابيين فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميدانى، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطنى فى محافظة ديالى القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية، يشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ اغتيالات.

من جهة أخرى، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط طائرة مسيرة فى قضاء "عنكاوا" شمالى العراق، حيث اصطدمت بأحد أبراج الإنترنت.

وقال خوشناو - فى تصريح مقتضب بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن طائرة مسيرة لم تعرف الجهة التى أطلقت منها، سقطت اليوم فى قضاء عنكاوا التابع لمحافظة أربيل بكردستان العراق، وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.