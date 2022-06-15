نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.azhar.eg الان نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 وخطوات الحصول على النتيجة من بوابة الازهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الاعدادية الازهرية 2022، لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية منذ قليل من قبل المسؤولين، ومنذ ذلك الحين وقد زاد البحث بشكل كبير عن رابط نتيجة الاعدادية الازهرية 2022، حيث قد تم الاعلان ان النتيجة متوفرة الآن للطلاب الكترونيا، وذلك عبر موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية فقط، وليس هناك اي مواقع اخرى يمكن الحصول على النتيجة من خلالها، حيث ان موقع بوابة الازهر الشريف هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن الحصول على النتيجة من خلالة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الاعدادية الازهرية 2022

لقد تم الاعلان عن الدرجات الخاصة بـ نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 ليتعرف كل طالب على الدرجة الخاصة به في كل مادة، حيث ان مادة أصول الدين من 100 درجة، مادة اللغة العربية من 100 درجة، والرياضيات من 60 درجة، والفقه من 50 درجة، ومادة القرآن الكريم من 40 درجة، والدراسات الاجتماعية من 40 درجة، ومادة العلوم من 40 درجة، واللغة الأجنبية من 40 درجة، و الثقافة الإسلامية من 20 درجة، ليكون مجموع الترم الثاني من 490 درجة، والجدير بالذكر ان نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية على مستوى المعاهد الأزهرية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

طريقة الحصول على نتيجة الاعدادية الازهرية 2022

أصبح من السهل الآن لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري التعرف على طريقة الحصول على نتيجة الاعدادية الازهرية 2022، والتي قد جاءت مثل الآتي:

قم بالدخول إلى الموقع الوحيد المعتمد رسميا للحصول على النتائج وهو موقع بوابة الازهر الشريف .

بعد الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول ستظهر أمامك بعض الخدمات، اختر “نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022” ضمنهم.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات الهامة مثل الصف الدراسي للطالب، والفصل الدراسي واسم الطالب رباعيًا ورقم الجلوس بالإضافة إلى الرقم القومي.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع والتأكد من صحتها انقر على استعلام.

ستصدر النتيجة الخاصة بك في كافة المواد المضافة للمجموع والغير مضافة للمجتمع بناءًا على الدرجات المُعلنه في الأعلى.

طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في مصر ومحافظاتها هم الأكثر فرحة الآن خاصة وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بمجرد الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية وبعد ذلك إتباع الخطوات اللازمة بكتابة الاسم ورقم الجلوس ومن الضغط على خيار عرض النتائج وبعدها ستظهر في خلال لحظات.