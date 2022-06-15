نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رفع السعودية للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا 2022 في المقال التالي
إلغاء المملكة العربية للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا 2022، وهي أحد القرارات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية خلال الأيام القليلة الماضية، وصرحت المملكة برفع اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وإلغاء اشتراط مراجعة الحالة الصحية للمواطنين عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني للسماح للمواطنين بدخول إلى المنشآت والفعاليات المختلفة في المملكة العربية، وأيضًا لركوب الطائرات ووسائل المواصلات، وذلك بعد إعلان المملكة العربية عن انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في السعودية، وارتفاع أعداد المحصنين من الفيروس في المقابل.
إلغاء المملكة العربية للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا 2022
أطلقت الحكومة السعودية مجموعة من القرارات الجديدة بشأن رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا في المملكة، والتي جاءت كالتالي:
- رفع اشتراط ارتداء الكمامة أثناء التواجد في الأماكن المغلقة، مع الاستمرار في ارتداءها خلال الأماكن التي تفرض ذلك مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والمنشآت والفعاليات التي يصدر بشأنها بروتوكلات من قبل “وقاية”.
- رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول وسائل النقل العام والفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة بالسعودية، مع استمرار ارتداء المواطنين لكمامة للدخول إليها وأثناء التواجد بها، وشددت الحكومة السعودية على ضرورة نقل الوعي بين المواطنين عن أهمية ارتداء الكمامات.
- رفع اشتراط تفحص الحالة الصحية للمواطن أو مقيم المملكة عبر تطبيق توكلنا، للسماح بدخول المنشآت والفعاليات المختلفة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ولكن يتم تطبيق هذا الإجراء في الأماكن والمنشآت التي ترغب في ذلك.
- أصبحت مدة اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا من أجل مغادرة المملكة العربية 8 شهور بدلًا من 3 شهور، وذلك من تاريخ تلقي الجرعة الثانية.
حقيقة إلغاء تطبيق توكلنا في المملكة العربية بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية
كشف أحد المصادر في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن قرارات الوزارة بتعديل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره في المملكة، وأكد المصدر على انخفاض أعداد الأفراد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة العربية بصورة كبير، وعلى الجانب الآخر زيادة أعداد المتلقين للتحصين المعتمد من وزارة الصحة السعودية، وشملت القرارات تعديل وإلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في السابق، ليتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة إلغاء وزارة الداخلية السعودية لتطبيق توكلنا، والتي جاءت كالتالي:
- صرحت الوزارة بأنه لم يعد من المشترط مراجعة الحالة الصحية للفرد عبر التطبيق أثناء دخوله للمنشآت والفعاليات الترفيهية، أو لركوب وسائل النقل العام أو الطائرات، ولم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء التطبيق حتي الآن.
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